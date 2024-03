Obesidad: los tratamientos eficaces en el Día Internacional de esta condición

La obesidad es un trastorno que se caracteriza por niveles excesivos de grasa corporal, que pueden llegar a poner en riesgo la salud de quien la padece.



Según la Clínica Mayo, la obesidad es el resultado de consumir más calorías que las que se quedan durante el ejercicio o las actividades diarias normales.



Una persona que tiene obesidad presenta un índice de masa corporal igual o superior a 30. Este alto número de grasas en el cuerpo pueden ocasionar problemas de salud, que si no se considera, incluso pueden ser graves.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, (OMS) en la actualidad existe más de 1000 millones de personas que sufre de obesidad. Además, es preocupante que los casos en niños se han cuadriplicado en las últimas tres décadas y en los adultos se ha triplicado.



Hoy, 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad y es por eso que muchos países están realizando campañas de prevención para que la población evite llegar a esos niveles.



La obesidad en muchos países ha sido considerado como uno de los problemas de malnutrición más comunes, según la Federación mundial de la obesidad, la cual señala que en el 2035, es posible que haya más de 200 millones de personas con esta afectación.



Este problema de salud mundial, alcanza uno de los niveles más avanzados en la obesidad mórbida, en la cual la persona puede alcanzar incluso un índice de masa corporal igual o superior al 40.



En cuanto a las causas de esta afectación están:

Falta de actividad física Metabolismo lento. Estrés. Incremento en el consumo de alimentos con alto contenido calórico Factores ambientales y genéticos.

La obesidad puede ocasionar varios problemas en la salud, entre los que se encuentran:



- Cáncer.

- Hipertensión.

- Enfermedades cardiovasculares.

- Accidentes cerebro vasculares.

- Diabetes.



De acuerdo con el ministerio de Salud, en Colombia la obesidad abdominal en mujeres de 18 a 64 años, es del 59,6 % de la población, mientras que en hombres se encontró en 39,3%.



Así mismo, señala que entre los factores de riesgo son el alto consumo de snacks, como papas, plátanos, yucas, chicharrones, pasabocas, roscas, helados, pasteles, donas, entre otros.



Así mismo, se registra esta condición en personas que consumen frecuentemente carbohidratos refinados, los cuales se encuentran en gaseosas, refrescos, golosinas, dulces, gomas, cereales para el desayuno, chocolates, galletas dulces y otros.



Tratamientos contra la obesidad

Los niños también son propensos a sufrir las consecuencias de la obesidad. Foto: iStock

De acuerdo con el Instituto Nacional contra la diabetes y enfermedades digestivas es Estados Unidos, menciona que entre los tratamientos más comunes para manejar el sobrepeso y la obesidad incluyen el llevar una alimentación saludable, llevar a cabo actividad física y otros cambios en sus rutinas.



Así mismo, existen programas del control del peso que ayudan a algunas personas a perder peso y a no recuperarlo si llevan a cabo al pie de la letra las recomendaciones del médico o nutricionista.



Sin embargo, existen algunos casos en los que el paciente no pierde suficiente peso para mejorar su salud y recupera rápidamente aquellos que ha podido perder.



Cuando esto sucede, el médico puede sugerir la implantación de dispositivos para perder peso o una cirugía bariátrica.

Según el instituto en mención, expertos recomiendan perder entre cinco y 10 por ciento del peso corporal en los primeros seis meses de tratamiento, por ejemplo, si una persona pesa 200 libras, esto significa perder solo 10 libras.



De esta forma, se podría disminuir la posibilidad de desarrollar problemas de salud o mejorar los problemas que ya tengan, como la presión arterial alta y las concentraciones de colesterol malo.



Si la persona no tiene la necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico, el médico seguramente me recomendará un plan de alimentación, en donde se incluya menos calorías que las que usualmente consume.



Lo adecuado es que una vez inicien con este plan, también inicien con actividad física regular y que sea de baja intensidad como caminar o bailar.



Estas actividades le pueden ayudar a quemar calorías y alcanzar el peso saludable según su edad y condición.



Además, también debe tener en cuenta el descanso, manejar los niveles de estrés y ponerse metas realistas.



Recuerde que lo adecuado es consultar con un experto en nutrición, si desea bajar de peso y sentirse más saludable. Recomendaciones que le han servido a algunas personas no son iguales para todos, por eso es mejor consultar para saber qué es lo que específicamente le servirá según su caso.



No existen tratamientos, dietas, ni productos milagrosos. No se automedique.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

