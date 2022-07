Llevar una alimentación saludable puede resultar una tarea muy difícil para las personas que trabajan todo el día y/o hacen otras actividades ya que, en muchas ocasiones, no les queda tiempo de cocinar y terminan comiendo preparaciones básicas bajas en nutrientes. Sin embargo, la nutricionista Marta Garaulet tiene la solución.

Ante esto, la catedrática de Fisiología y Nutrición de la Universidad de Murcia y Directora de investigación de los Centros de Nutrición Garaulet, Marta Garaulet, dio unas recomendaciones en su libro ‘Simplicity: en la comida el éxito está en lo sencillo’, de tal forma que las personas puedan llevar una dieta mediterránea fácil y deliciosa.



Las dietas mediterráneas -es decir, comer más verduras y menos carne animal- han entrado mucho en auge últimamente. Sin embargo, muchas personas que siguen este régimen pierden la constancia y retoman su alimentación habitual porque no encuentran variedad y se aburren rápidamente, según explicó Garaulet.



“Con 20 alimentos muy sencillos y que puedes comprar en cualquier lado puedes hacer una dieta saludable y riquísima con recetas que no llevan ni 15 minutos y que están al alcance de todos”, señaló la profesional en su libro.



Antes de tener en cuenta los consejos de la experta, recuerde que cada cuerpo es diferente y, antes de iniciar cualquier tipo de alimentación, debe consultarlo con su médico.

Adicionalmente, le recordamos que las dietas restrictivas pueden ser perjudiciales para su salud y le pueden causar un desbalance nutricional. Por esta razón, lo ideal es adoptar hábitos paulatina y moderadamente mientras evalúa cómo se comporta su cuerpo, bajo seguimiento profesional.



Garaulet inicia explicand que es muy importante tener una alimentación variada y que a usted le agrade para que pueda ser sostenible a largo plazo. De lo contrario, no va a funcionar.



Así las cosas, el primer alimento básico que recomienda la nutricionista son las legumbres y los cereales, tales como arroz, pasta, quínoa, lentejas, garbanzos, entre otros. Estos productos pueden durar mucho en su despensa sin caducar y, además, son una fuente importante de proteína y nutrientes que le darán mucha energía a su cuerpo.



Garaulet sugiere también ingerir todo tipo de verduras: tomates, lechuga, brócoli, zanahoria, pepinos, rábanos, acelgas, espinacas y demás similares. Son alimentos indispensables, muy ricos en fibra, que pueden acompañar muy bien sus comidas.

Los huevos son otra gran opción, pues contienen una buena cantidad de proteína y son fáciles de preparar. Los puede cocinar en agua e incluirlos en su desayuno, almuerzo, cena, incluso, en la merienda.



La nutricionista sugiere también reducir el consumo de carnes, como la res y el pollo, a una o dos veces por semana. Lo ideal sería ingerir más productos de origen vegetal y pescado, el cual se debe comer más de dos veces a la semana.



Entre la lista de Garaulet se encuentra la papa, un carbohidrato rico en nutrientes y fácil de preparar que no puede faltar en su despensa. Para que pueda variar su alimentación, existen muchas formas de cocinar este alimento: puede tostarla en cascos en el horno o la freidora de aire; en puré o simplemente hervirla y acompañarla con cualquier comida.



El aceite de oliva es otra de las maravillosas recomendaciones de la nutricionista, pues contiene grasas saludables ideales para disminuir el colesterol en sangre y aumentar los niveles de energía. Las grasas buenas también se encuentran en el aguacate, los frutos secos y el pescado.



Por último, pero no menos importante, están las frutas. Garaulet recomienda consumir entre dos o tres porciones de fruta diaria. Puede optar por la que más le agrade: kiwi, piña, fresas, melón, naranja, uvas o cualquiera que usted desee. Estos alimentos le aportan mucha fibra y nutrientes.

