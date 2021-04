El 0,007 por ciento de los vacunados en EE. UU. se infectó de covid-19

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos revelaron los datos de efectividad de las vacunas que se han aplicado contra el covid-19.

Según la información más reciente de esa misma entidad, unas 123,9 millones de personas en Estados Unidos (un 37,3 por ciento de la población) han recibido al menos una dosis, de las cuales 76,7 millones (23,1 por ciento) están ya completamente inmunizadas, con cifras hasta el miércoles. En ese país se han utilizado los fármacos de Pfizer, Moderna y Janssen.



De ese total de personas con esquemas completos, 5.800 (el 0,007 por ciento) se infectaron de todos modos, según dijeron los CDC a la cadena de noticias CNN. 396 ciudadanos (7 por ciento) que se infectaron después de ser vacunados requirieron hospitalización y 74 personas murieron, puntualizaron.



“Hasta ahora, se han informado a los CDC alrededor de 5.800 casos. No se han identificado patrones inesperados en las características demográficas o de las vacunas”, dijeron los CDC a CNN por correo electrónico.



Vale recordar que estos escenarios en los que inmunizados se infectan eran esperados porque las vacunas desarrolladas no buscan impedir los contagios sino evitar que las personas desarrollen formas graves de la enfermedad covid-19.



De acuerdo con la información compartida por los CDC a CNN, estas infecciones en vacunados se presentaron en personas de todas las edades, aunque un poco más del 40 por ciento ocurrieron en quienes tenían 60 años o más. “El 65 por ciento de ellos eran mujeres y el 29 por ciento de las infecciones eran asintomáticas”, detalló la agencia.



Ahora lo que se investiga es si las personas que adquieren el virus a pesar de estar vacunados tienen factores de riesgo específicos o si, por ejemplo, las infecciones fueron causadas por variantes nuevas que puedan saltarse la inmunidad que generan los biológicos.



“Los CDC han desarrollado una base de datos nacional de casos de infecciones de covid-19 en personas vacunadas donde los investigadores del departamento de salud del estado pueden ingresar, almacenar y administrar datos para casos en su jurisdicción”, dijeron los CDC.



Estados Unidos alcanzó este miércoles 31.417.160 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 564.280 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.



UNIDAD DE SALUD con información de CNN