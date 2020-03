¡Atención! Colombia alcanza los 102 casos de coronavirus

El Ministerio de Salud reportó en la noche de este miércoles la cifra actualizada de pacientes confirmados con covid-19. El país llegó a 102 casos, un aumentó en 9 pacientes con respecto a los 93 que se contaban en la mañana.

Tras el último boletín, los pacientes se encuentran en 14 puntos de la geografía nacional: Bogotá (45), Antioquia (8), Valle del Cauca (13), Bolívar (7), Huila (8), Cundinamarca (3), Norte de Santander (3), Risaralda (5), Quindío (2), Tolima (2), Atlántico (2), Santander (2) Caldas (1) y Meta (1).



A nivel mundial se han confirmado 194.909 casos de covid-19 en 146 países. En cuanto a muertes, la cifra alcanza 7.876.



El anuncio de los nuevos casos se da luego de una tarde ajetreada por los anuncios de escala nacional y local sobre las medidas para contener el avance del coronavirus.



La tensión comenzó por un decreto del Gobierno con el que se tumbaron los toques de queda que algunos alcaldes y gobernadores han ordenado en sus territorios.



Ante esa medida de orden nacional, los mandatarios locales y departamentales no hicieron esperar su respuesta. Primero, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aclaró que el simulacro en la capital fue consultado al Presidente, y dijo que sigue en pie.



López agregó que “este no es momento de competencias y vanidades infantiles sino de cuidarnos”.



A los pocos minutos, varios alcaldes y gobernadores se pronunciaron en contra del decreto e insistieron en la necesidad del toque de queda pese a la medida.



Ya en la mañana de este miércoles el primer mandatario había indicado que se ampliarán los recursos para el sector de la salud y se tendrán alivios económicos en créditos para las personas y las empresas.



Asimismo, se restablecerá el servicio de agua a cerca de 1 millón de personas que no contaban con el suministro por la falta de pago. A su vez, se fortalecerán los programas Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción.



Estas decisiones se suman al aislamiento obligatorio que deberán tener las personas mayores de 70 años, que son la población más vulnerable a la pandemia. La medida comienza a regir desde las 7 a. m. del 20 de marzo hasta el 31 de mayo.