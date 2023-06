“La inmensa mayoría de los tumores cerebrales son benignos, pero los síntomas de los tumores benignos y cancerosos pueden ser exactamente los mismos”, explica Mark Malkin, neurooncólogo de Cleveland Clinic.



En vísperas del Día Mundial de los Tumores Cerebrales, el experto recuerda que actualmente existen más de 100 tipos de estos y que sus manifestaciones pueden variar según su tamaño y ubicación.



Algunos síntomas comunes incluyen dolores de cabeza persistentes, cambios en la visión, problemas de equilibrio y coordinación, convulsiones, debilidad o entumecimiento en las extremidades, cambios en la personalidad y dificultades para hablar o entender el lenguaje.



Debido a la delgada línea que existe entre los síntomas de tumores benignos y cancerosos, los científicos están inmersos en una carrera contra el reloj para identificar posibles tratamientos personalizados que vayan más allá de la cirugía para extirpar el tumor, la radioterapia para destruir las células cancerosas y la quimioterapia para detener su crecimiento.



De acuerdo con Malkin, muchos científicos están trabajando para identificar las mutaciones causantes del crecimiento de los tumores, de modo que puedan desarrollarse medicamentos dirigidos a estas mutaciones específicas.



“Los glioblastomas (tumores malignos) de dos pacientes pueden tener el mismo aspecto al ser observados en el microscopio, pero estar causados por diferentes mutaciones, por lo que, en última instancia, el tratamiento posoperatorio podría ser diferente para cada uno de ellos”, señaló.

Un estudio internacional con este biológico, determinó que en comparación con las personas que recibieron un placebo, las que tomaron vorasidenib pasaron casi 17 meses más sin que su cáncer empeorara. Foto: 123rf

Por tal motivo, actualmente, Cleveland Clinic participa en los ensayos clínicos de la vacuna SurVaxM, cuyos resultados iniciales en fase 2 son prometedores. Según Malkin, este biológico ataca e inactiva una proteína llamada survivina, que se encuentra en la superficie del 80 por ciento de las células del glioblastoma y es necesaria para que estas se multipliquen.



Si bien la vacuna todavía no llega a pruebas de fase III (las definitivas), ayer se conocieron los resultados favorables de un nuevo medicamento, llamado vorasidenib, capaz de retrasar el avance de un tipo de tumor cerebral mortal. Se trata de un fármaco de uso oral que inhibe las enzimas mutantes IDH1 e IDH2 y penetra en el cerebro.



Un estudio internacional con este biológico, codirigido por la Universidad de California (Ucla), determinó que, en comparación con las personas que recibieron un placebo, las que tomaron vorasidenib pasaron casi 17 meses más sin que su cáncer empeorara.



El hallazgo sugiere una posible nueva opción de tratamiento para las personas con este tipo de tumor cerebral de crecimiento lento pero mortal. Los resultado se publicaron la revista New England Journal of Medicine y se han presentado en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago.



El doctor Timothy Cloughesy, profesor de neurooncología en la Facultad de Medicina David Geffen de la Ucla y coautor principal del estudio, asegura que la disponibilidad de un tratamiento que permita a los pacientes pasar períodos más largos entre la quimioterapia y la radiación podría tener un gran impacto.



“Siempre nos preocupan los efectos retardados de la radiación. Tener la capacidad de posponer la radioterapia en el cerebro con una terapia efectiva es realmente fundamental y muy significativo para esta población de pacientes”, declaró.



El estudio ha involucrado a 331 personas de 12 años o más que habían sido diagnosticadas con glioma de grado 2 recurrente con las mutaciones IDH1 e IDH2 y se habían sometido a una cirugía de tumor cerebral. De ese grupo, 168 fueron asignados al azar para recibir vorasidenib y 163 tomaron placebos.

Este es el primer tratamiento dirigido que muestra una eficacia inequívoca en esta población y sienta un precedente para esta enfermedad. Foto: iStock

Entre los que recibieron vorasidenib, la enfermedad no progresó durante un promedio de 27 meses, mucho más que los 11 meses de los que ingirieron el placebo. Y entre los que tomaron vorasidenib, el 85,6 por ciento pasó 18 meses antes de su próximo tratamiento, mientras que el 83,4 por ciento pasó 24 meses entre tratamientos.



Para los pacientes que estaban originalmente en el grupo de placebo cuyo cáncer comenzó a progresar durante el estudio, los médicos permitieron un cambio a vorasidenib. Los investigadores observaron efectos secundarios adversos limitados del medicamento. “Este es el primer tratamiento dirigido que muestra una eficacia inequívoca en esta población y sienta un precedente para esta enfermedad”, asegura Cloughesy.



Vorasidenib tuvo un riesgo bajo de toxicidad y apenas produjo efectos secundarios destacables en los pacientes sometidos a estudio. “Y esto es importante también. Son personas que se han sometido a cirugía, y lo normal luego es pasar a radioterapia y quimioterapia. Este el actual abordaje estándar, pero no deja de ser un método agresivo que deja huellas en el organismo”, cuenta Juan Manuel Sepúlveda, oncólogo español y participante del estudio.



Es verdad que existe un gran progreso en el uso de terapias enfocadas en tratar muchos tipos de cáncer, pero el desarrollo de terapias dirigidas a tumores cerebrales ha sido especialmente desafiante debido a la dificultad de atravesar la barrera hematoencefálica. No obstante, este fármaco supone una esperanza, puesto que se trata de un inhibidor de penetración cerebral, lo cual significa que tiene la capacidad de cruzar esta barrera.



