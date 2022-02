El avance de la variante ómicron sigue generando preocupación en la comunidad científica del mundo. Además del alto número de contagios —solo en Colombia se registraron más de 9.000 este lunes—, los investigadores estudian nuevos síntomas y afecciones por cuenta del virus.



De acuerdo con una reciente investigación de la Universidad Temple en Filadelfia (Estados Unidos), ómicron estaría generando un color enrojecido o morado en los dedos de los pies, que en ocasiones va acompañado de sensación de calor con ardor o picazón.

El nuevo síntoma, que está siendo estudiado por la comunidad dermatológica norteamericana, tendría afecciones similares a cuando se provocan ulceraciones o se sufre una lesión y la piel empieza a levantarse o escamarse.



"La investigación está en curso y se basa en la observación”, le dijo a la prensa internacional la doctora Tracey Vlahovic, profesora asociada de podología en la Universidad de Temple.

Solo en Colombia se registraron más de 9.000 contagios este lunes 7 de febrero. Foto: iStock

Una de las hipótesis que explicarían por qué se da esta situación es que el virus provoca inflamación interna en el cuerpo y eso provoca comezón y enrojecimiento. De otro lado, se evalúa si se debe a coágulos de vasos sanguíneos, que pueden ocurrir en pacientes con coronavirus.



Si bien este síntoma sería nuevo, desde los primeros meses de la pandemia han sido alertados signos cutáneos generados por el covid-19.



De hecho, en julio de 2020 el Hospital General de Massachusetts —centro universitario de la Escuela Médica de Harvard— informó que el covid-19 estaba generando una variedad de sarpullidos.

Los investigadores del centro médico y de la Facultad de Medicina de Harvard (HMS), en colaboración con la Academia Americana de Dermatología y la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas, crearon un registro internacional para describir y catalogar el amplio espectro de manifestaciones dermatológicas asociadas a las infecciones por coronavirus.



"Este registro representa un amplio espectro de diferentes manifestaciones dermatológicas en presencia del covid-19. No estamos viendo que el covid-19 cause un sarpullido en particular, sino que está causando una variedad de sarpullidos," dijeron los investigadores en su momento.



