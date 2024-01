Examen colombiano podría ayudar a detectar oportunamente problemas cardiovasculares

Durante el desarrollo del Foro Económico Mundial, en uno de los eventos fue presentada en la mesa de discusión coorganizada por Novartis en Davos, Suiza: AtheroLab, una iniciativa innovadora de la alianza público-privada ATHERO, que tiene como meta impactar positivamente el diagnóstico y control adecuado del colesterol LDL transformando la forma en la que se reporta el perfil lipídico en los exámenes paraclínicos para lograr una estratificación adecuada del riesgo cardiovascular.



En Colombia, según cifras de Alto Costo, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte y, se estima, que un tercio de estos fallecimientos, son causados por problemas con el colesterol LDL. Además, las ECV pueden representar hasta un 40% del costo total de la atención en salud.



Asimismo, el colesterol es un componente natural de la sangre y contribuye a varias funciones del organismo. Cuando el “colesterol malo” o colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) causa la acumulación de placa en las arterias, se considera un factor de riesgo de infarto, cardiopatía e ictus (accidente cerebrovascular).

“Por lo general, no hay signos ni síntomas del colesterol LDL elevado. Sin embargo, si no se trata, puede llevar a un ataque cardíaco o un derrame cerebral. A menudo, es un factor de riesgo oculto del que no conocemos hasta que es demasiado tarde", destacó el Dr. Javier Arango, médico internista/nefrólogo, y presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna.



Agregó que los niveles de colesterol se verifican mediante un análisis de sangre llamado panel o perfil lipídico que tiene décadas de antigüedad.



"Por eso, la apuesta de AtheroLab por actualizar la presentación de esta medición con base en valores de decisiones clínicas y de conformidad con los estándares y guías clínicas internacionales, es clave para ayudar a los profesionales de la salud a identificar a los pacientes de alto riesgo y comenzar temprano el camino correcto de tratamiento”, expresó el Dr. Arango,

Las afecciones cardiovasculares tienen una alta prevalencia en el territorio colombiano. Foto: iStock

Disminuir el impacto

Según información del Ministerio de Salud, durante el 2021 el gasto anual asociado a enfermedades cardiovasculares ascendió a 3.5 billones de pesos (16,5 por ciento del gasto total).



Minsalud registra que durante ese mismo año, la inversión financiera en ECV fue mayor a la de cualquier otro grupo de enfermedades, por encima del cáncer o las enfermedades endocrinas.



Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en las Américas, la carga de las enfermedades cardiovasculares tiene un impacto considerable sobre la calidad de vida y el desempeño de las personas en la cotidianidad, puesto que estas representan 4,5 millones de años vividos con discapacidad; 36,4 millones de años de vida perdidos por muertes prematuras y cerca de 40,8 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad o número de años de vida sana perdidos.

“Poner la ciencia e innovación al servicio del cuidado de la vida de las personas nos ha motivado a tender puentes con diferentes sectores para crear alianzas público-privadas que permitan transformar la salud cardiovascular en nuestras comunidades", aseguró Sandra Cabezas, presidenta corporativa de Novartis Colombia.



Añadió que al proyectarse que la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares se incremente en el tiempo, es indispensable englobar esfuerzos para tomar medidas que permitan proteger la salud cardiovascular en Colombia.



Por eso, impulsan AtheroLab que hace de Colombia un pionero y referente en la implementación de un sistema de medición que alerte a tiempo sobre el riesgo de los altos niveles de colesterol LDL.

La revisión profesional es indispensable para identificar los pacientes con lato riesgo. Foto: iStock

Importancia de la iniciativa

Parte del objetivo de tratar el colesterol LDL y prevenir el riesgo de ataques cardíacos, supone la meta de identificar a aquellas personas con alto riesgo en el momento adecuado.



De allí que AtheroLab haya implementado sus parámetros de la mano de SYNLAB, miembro de alianza, y responsable de una de las redes de laboratorios más grandes de país para llevar a la mayor cantidad de personas esta nueva forma de presentar los resultados del perfil lipídico.



“Debido a su simplicidad, esta actualización en los resultados del panel lipídico es fácilmente escalable y podría impactar las decisiones médicas de 125,000 médicos de atención primaria alcanzados por SYNLAB, que cubre el 80% de Colombia", dijo el Doctor Julio Sanín Robledo, Chief Medical Officer, CMO de SYNLAB Colombia.



Agregó que como facilitadores de este proceso, podrán contribuir a que cada vez más personas en diferentes territorios del país accedan a estos exámenes y puedan identificar oportunamente los riesgos de los niveles elevados del colesterol LDL para evitar condiciones crónicas y llevar una vida más saludable.