En un esfuerzo por mantenerse a la vanguardia de la lucha contra el Covid-19 y sus variantes en constante evolución, Estados Unidos ha lanzado un nuevo desarrollo de vacunas adaptadas.



Estas nuevas fórmulas están diseñadas más que todo para enfrentar las mutaciones más recientes del virus, ofreciendo una respuesta sólida y ágil a los desafíos emergentes.

La pandemia de Covid-19 ha sido un desafío continuo para la comunidad científica y médica, con el virus SARS-CoV-2 demostrando una notable capacidad de mutación. En este contexto, los laboratorios farmacéuticos en Estados Unidos han centrado sus esfuerzos en la adaptación de las fórmulas existentes para mantener la efectividad frente a las variantes más recientes.

De acuerdo con el periódico estadounidense 'The New York Times', hay dos vacunas nuevas contra la Covid-19 que ya obtuvieron la luz verde por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Además, en una reunión el pasado martes, los expertos científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron que las dosis actualizadas de Pfizer-BioNTech y Moderna deberían ser accesibles para todos, comenzando desde los seis meses de edad.

¿Cómo actúan las nuevas vacunas actualizadas contra el Covid-19?

El medio estadounidense 'CNN' indica que, las vacunas, que utilizan la tecnología ARNm, se han actualizado para enseñarle al cuerpo a combatir la subvariante de ómicron XBB.1.5 y otras cepas estrechamente relacionadas que están circulando.

Dichas fórmulas, diseñadas especialmente para enfrentar las variantes actuales, tienen como objetivo proporcionar una protección más sólida contra las consecuencias graves del virus, como hospitalizaciones y muertes.

Además, la FDA ofrece estas últimas dosis incluso para aquellos que nunca se han vacunado contra el Covid-19. Esto forma parte de un cambio para tratar las actualizaciones de la vacuna de manera similar a la aplicación de la fórmula anual contra la gripe.

¿Para quiénes es recomendada?



-Las personas mayores de 5 años, incluyendo adultos y niños, incluso si ya han sido vacunados, pueden recibir una sola dosis de la vacuna actualizada dos meses después de su última dosis anterior.



-Los niños de 6 meses a 4 años que ya han sido vacunados pueden recibir una o dos dosis de la vacuna actualizada, dependiendo de su historial de vacunación previo.



-Aquellos que no han sido vacunados y tienen entre 6 meses y 4 años de edad pueden recibir tres dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech o dos dosis de la vacuna Moderna.

Las nuevas fórmulas se centran en la variante Ómicron XBB.1.5 en circulación. Foto: iStock

¿En qué se diferencian estas nuevas vacunas contra el covid?

'The New York Times' indica que, a diferencia de las fórmulas bivalentes anteriores, las nuevas vacunas de ARNm de Pfizer y Moderna están diseñadas para proteger exclusivamente contra la variante XBB.1.5, una descendiente de ómicron que surgió este año.



Aunque XBB.1.5 ya no es la variante predominante, se espera que estas nuevas dosis también brinden protección contra la variante EG.5, que es la más común en la actualidad, y otras variantes preocupantes como la BA.2.86.

Investigaciones preliminares sugieren que las personas infectadas con XBB.1.5 y que aún no han sido vacunadas desarrollan suficientes anticuerpos para enfrentar las versiones actuales del virus, lo que se considera similar a recibir la vacuna XBB1.5. Además, Pfizer y Moderna afirman que sus nuevas vacunas ofrecen una buena protección contra EG.5 y BA.2.86.

Por otra parte, Novavax también está desarrollando una vacuna monovalente para XBB.1.5 con tecnología de proteínas, sujeta a evaluación reguladora próximamente.

Faltan vacunas contra el Covid-19



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

