Lo que se sabe de la nueva variante del Sars-CoV-2 en el Reino Unido

Una “nueva variante” del Sars-CoV-2, el coronavirus que causa la covid-19, que se propaga con gran rapidez fue identificada en el Reino Unido, anunció el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock.

En una declaración ante la Cámara de los Comunes (Baja), Hancock aseguró que en los últimos días los científicos británicos detectaron “una nueva variante de coronavirus que puede estar asociada a la propagación más rápida en el sur de Inglaterra”.



Todavía se desconoce hasta qué punto el incremento de contagios en todas las franjas de edad se debe a la nueva cepa, pero la situación hace necesarias “acciones rápidas y decisivas”, enfatizó Hancock.



(Consulte: La FDA considera que la vacuna Moderna es segura y eficaz)



Hasta el momento se han identificado más de mil casos de esta nueva variante, especialmente en el sur de Inglaterra, y las autoridades británicas ya lo han notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Hancock añadió que no hay ninguna prueba de que la variante tenga efectos más nocivos sobre la salud de los enfermos y consideró "muy improbable" que las vacunas desarrolladas contra la covid pierdan efectividad con la nueva cepa.



El consejero médico del Gobierno británico, Chris Whitty, detalló por su parte en una rueda de prensa que esta nueva cepa “contiene bastantes más mutaciones que otras” conocidas, por lo que los científicos se han tomado su vigilancia “particularmente en serio”. Con todo, indicó que sería “sorprendente” que quedara fuera del alcance de las vacunas investigadas hasta ahora, dado que todavía no se han inmunizado al grueso de la población y no ha habido “presión selectiva” sobre el virus en ese sentido.



(Lea también: Así será la vacunación para los colombianos)



Whitty no descartó que la cepa se haya extendido ya por otros países, aunque el Reino Unido haya sido el primero en detectarla. Esta nueva variante es examinada en Porton Down, un sofisticado laboratorio del Gobierno en el condado de Wilsthire (sur inglés).



Hay que aclarar que si bien por lo general se asume que la mutación de los virus los torna más peligrosos, lo cierto es que estos cambios genéticos son muy frecuentes, según explica Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios covid-19 para la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



De hecho, afirma que las alteraciones no suelen tener un efecto en su comportamiento, por lo que es muy poco probable que una mutación los vuelva más agresivos.



(Tal vez le interese: El país terminará el año con más de 40.000 muertos)



Lo mismo sucede con el Sars-CoV-2, al que diversas investigaciones ya le han encontrado cambios en su huella genética, como la hallada en España en octubre. "Estos pueden sonar alarmantes por la mala reputación de las mutaciones, pero no lo son", afirma el experto.



Álvarez insiste en que estos fenómenos son "comunes, normales y esperables de encontrar", y más en virus del tipo ARN (como los de influenza, el VIH y el Sars-CoV-2). En ese sentido afirma que los investigadores entienden que eso puede ocurrir y han estado alerta, tanto que al ser el virus más estudiado hasta ahora se ha demostrado que el coronavirus incluso muta menos que otros virus.



Y aclara que estas modificaciones naturales del virus no afectan el desarrollo de vacunas y tampoco la manera de enfrentar la pandemia de forma general. O en otras palabras, "no significa que para cada mutación tenga que existir una vacuna o un tratamiento para cada uno", remata Álvarez.



(Le recomendamos: El año en el que la ciencia avanzó como nunca en la historia)

UNIDAD DE SALUD