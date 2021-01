INS dice que no ha detectado nueva variante de Sars-CoV-2 en el país

El Instituto Nacional de Salud (INS) insistió este jueves que hasta la fecha no se han detectado en Colombia señales de la variante del Sars-CoV-2 encontrada en el Reino Unido.



El INS afirmó que la vigilancia genómica que se hace en el país desde el 2016 y se intensificó con la llegada del nuevo coronavirus y no se ha encontrado esta variante, que tiende a ser más contagiosa que la primera versión conocida del virus.



Actualmente se está haciendo un monitoreo y tomando muestras a todos los pasajeros que llegan del Reino Unido y por eso se puede decir que hasta el momento no hay circulación confirmada en Colombia confirmada de la nueva variante.

Todos los paises trabajamos en este momento con la hipótesis de tener nuevas cepas, no solo la de Reino Unido (UK) sino las otras existentes. No se ha detectado en Colombia la cepa de Reino Unido. 👇 — Instituto Nacional de Salud (@INSColombia) January 7, 2021

El INS reveló que actualmente hay cuatro laboratorios en Colombia que tienen la capacidad técnica y tecnológica para el apoyo de la vigilancia genómica en tiempo real y próximamente otros cinco estarán listos para realizar esta caracterización.



De hecho, en medio de ese trabajo, tres laboratorios en el país han publicado 218 secuencias y ninguna de ellas es la variante reportada por Reino Unido. "Por la vigilancia genómica en Colombia se ha identificado la circulación de 20 linajes.

Recientemente se detectó la introducción de dos nuevos, el A.1, proveniente de

USA, que circula principalmente en el eje cafetero; y ayer se identificó el B.1.1.157, proveniente de una muestra de Ipiales, que únicamente se había reportado

en Canadá", informó la autoridad.



"Con la suma de todos los laboratorios, Colombia tiene la capacidad de secuenciar 384

muestras cada 10 días y se espera que en 30 días llegue a 1.000. Esta estrategia nos

ubica como el segundo país con mayor capacidad de secuenciación después de Brasil", remató el INS.



Julián Fernández, director encargado de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, aseguró, por su parte, que en este momento no hay evidencia científica para afirmar de que la aceleración de la transmisión se pueda atribuir a la nueva variante británica. “Esta ha demostrado que es 50 o 70 por ciento más contagiosa, pero Colombia la está buscando con vigilancia genómica entre el Instituto Nacional de Salud y varias universidades y hasta el momento no se ha encontrado”, afirmó.



“Por supuesto, existe la posibilidad de que esté con nosotros, pero primero, no se ha comprobado su presencia; segundo, no se puede atribuir la aceleración observada a la transmisión de esta nueva variante cuando tuvimos un incremento de los contactos para fin de año, así como de aglomeraciones, fiestas y relajamiento de las medidas de autocuidado; y, en tercer lugar, la evidencia científica ha dicho que el comportamiento de la variante no necesariamente es el mismo en todos los países”, manifestó.



“Por lo anterior, antes de buscar otras explicaciones sin sustento científico, debemos tener en cuenta el relajamiento de la población en las celebraciones decembrinas así como las aglomeraciones”, remató.



A pesar de esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, planteó la posibilidad de que esta nueva variante ya esté circulando en la ciudad, debido al aumento exponencial de infecciones que se ha presentado en la localidad de Usaquén, que es la misma que recibe más pasajeros procedentes del exterior.



El propio ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha declarado que lo más probable es que esta nueva variante termine circulando en el país y cuando se confirme con análisis genómicos se informará públicamente.



¿Qué se sabe de la nueva variante?

Conocida como B117 (o también VUI-202012/01), esta variante ha causado un aumento sin precedentes en el número de casos en el país (58.784 el 4/1/2021), y se ha convertido en la variante predominante en apenas tres meses, según recoge la BBC. A finales de diciembre, por ejemplo, se estimaba que el 60 por ciento de los nuevos casos en Londres y regiones aledañas correspondían a la nueva variante.



Según un estudio del Imperial College de Londres, la nueva variante es cerca del 50 por ciento más transmisible que otras, y esto eleva el número R (que representa el número de personas promedio a las que una persona infectada puede contagiar) en entre 0,4 y 0,7.



De acuerdo con Patrick Vallance, consejero científico del Gobierno británico, la nueva variante viral habría aparecido a mediados del mes de septiembre en Londres o en Kent, al sureste.



Un proceso normal

Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios covid-19 para la Organización Mundial de la Salud, comienza por aclarar que estas mutaciones son un proceso normal en el desarrollo de los virus y, de hecho, se han encontrado cientos de ellas sin que hayan impactado el curso de la pandemia.



Álvarez dice que esta variante encontrada en el Reino Unido se caracteriza porque tiene varias modificaciones en su estructura, entre ellas la mutación "N5017" en la espícula del Sars-CoV-2. En otras palabras, según el experto, esta mutación al parecer le permite al virus entrar más rápidamente a las células humanas y por esto es más contagiosa, como indica el ECDC.



Sin embargo, hasta ahora esta variante no se ha relacionado con mayor severidad clínica y, por ende, no ha demostrado ser más letal. De hecho, Chris Whitty, médico jefe de Inglaterra, afirmó que nada indica de momento que esta nueva variante cause una tasa de letalidad más alta, pero se están realizando trabajos de forma urgente para confirmarlo.



Por otra parte, Álvarez señala que hasta el momento tampoco se ha demostrado que esta variante tenga impacto sobre el efecto de las vacunas y con la información que se tiene esto parece poco probable.



Álvarez advierte que se debe prestar atención a las pruebas de diagnóstico tipo PCR porque las modificaciones en el virus podrían dar algunos falsos negativos. En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que también podría afectar "la eficacia de algunos métodos de diagnóstico".

Variante y no cepa

Carlos Eduardo Pérez, infectólogo de la Universidad Nacional, resalta que en este caso hay que hablar de variante del virus y no de cepas nuevas. Afirma que era esperable que el virus mutara, pues esta es una modificación más que involucra un reto, en razón a que incrementa la transmisión y, consecuentemente, aumenta el número de casos y una mayor proporción de enfermos. "Si estos son poblaciones en riesgo, podría subir la mortalidad", asegura.



Pérez es enfático en decir que esta variante tiene mayor capacidad de infectar nuevos individuos, pero no mayor virulencia (agresividad). "No obstante, se debe entender que la mortalidad se da no solo por el virus sino por las características de las personas afectadas, que en el caso de personas mayores o con comorbilidades podría significar aumento en las hospitalizaciones y en la mortalidad", señala.



Frente a esto, Pérez ratifica que si bien la transmisibilidad aumenta, las medidas de protección y autocuidado que se conocen siguen siendo igual de efectivas.

