¿Qué es eso de la nueva variante de Sars-CoV-2 y qué se sabe de ella?

La semana pasada, las autoridades de salud del Reino Unido le contaron al mundo que identificaron la circulación de una nueva variante del Sars-CoV-2, el coronavirus que causa el covid-19, que se propaga con gran rapidez.

Esta nueva variante fue examinada en Porton Down, un sofisticado laboratorio del Gobierno en el condado de Wilsthire (sur inglés) y hasta ese momento se habían identificado más de mil casos, especialmente en el sur de Inglaterra, por lo que las autoridades británicas lo notificaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Este fin de semana, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) confirmó que los análisis realizados a esta nueva variante del Sars-CoV-2 demostraron que aunque tiene un aumento en su capacidad de transmisión del 70 por ciento, no ha evidenciado que tenga mayor gravedad en sus desenlaces.



En su comunicación, el ECDC señaló que está realizando estudios para determinar, entre otras cosas, el riesgo de reinfecciones y el impacto de esta nueva variante sobre las vacunas que se han desarrollado. Y finalizó diciendo que "dado que no hay evidencia suficiente para revelar hasta qué punto la nueva variante del virus se ha transmitido fuera del Reino Unido son necesarios esfuerzos puntuales para prevenir y controlar su propagación".



Producto de ello, decenas de países, incluido Colombia, cancelaron las conexiones aéreas con ese país. Sin embargo, se detectaron varios casos de esta nueva variante al menos en Dinamarca, Italia, Holanda, Australia y Sudáfrica.

¿Qué se sabe sobre esta variante?

De acuerdo con Patrick Vallance, consejero científico del gobierno británico, la nueva variante viral habría aparecido a mediados del mes de septiembre en Londres o en Kent, al sureste. Esta sería el responsable del aumento fuerte de hospitalizaciones y muertes en la capital con respecto al resto de Inglaterra.



Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios covid-19 para la Organización Mundial de la Salud, comienza por aclarar que estas mutaciones son un proceso normal en el desarrollo de los virus y de hecho se han encontrado cientos de ellas sin que hayan impactado el curso de la pandemia.



Álvarez dice que esta variante encontrada en el Reino Unido se caracteriza porque tiene varias modificaciones en su estructura, entre ellas la mutación “N5017” en la espícula del Sars-CoV-2. En otras palabras, según el experto, esta mutación al parecer le permite al virus entrar más rápidamente a las células humanas y por esto es más contagiosa, como indica el ECDC.



Sin embargo, hasta ahora esta variante no se ha relacionado con mayor severidad clínica y por ende no ha demostrado ser más letal. De hecho, Chris Whitty, médico jefe de Inglaterra, afirmó que nada indica de momento que esta nueva variante cause una tasa de letalidad más alta, pero se están realizando trabajos de forma urgente para confirmarlo.



Por otra parte, Álvarez señala que hasta el momento tampoco se ha demostrado que esta variante tenga impacto sobre el efecto de las vacunas y con la información que se tiene esto parece poco probable.



Este lunes, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aseguró que “no hay evidencias” de que la vacuna del covid-19 desarrollada por las farmacéuticas Pfizer/BioNTech y respaldada por sus expertos para ser usada en la Unión Europea (UE) no vaya a funcionar contra la nueva variante de coronavirus detectada en el Reino Unido.



Según la directora de la EMA, Emer Cooke, esta mutación no ha sufrido suficientes cambios como para dejar sin eficacia a la vacuna de Pfizer, aunque insistió en que hay que hacer un seguimiento “cercano” a las campañas de vacunación hasta determinar el alcance de la inmunidad que provoca este fármaco.



En todo caso, Álvarez advierte que se debe prestar atención a las pruebas de diagnóstico tipo PCR porque las modificaciones en el virus podrían dar algunos falsos negativos. En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que también podría afectar “la eficacia de algunos métodos de diagnóstico”.



Julian Hiscox, profesor de la Universidad de Liverpool, insistió que los coronavirus mutan todo el tiempo, así que no sorprende que haya nuevas variantes. Lo más importante es identificar si esta variante tiene propiedades en la salud, los diagnósticos y las vacunas, algo que por ahora nos e ha comprobado.

Hay que hablar de variante, no de cepa

Carlos Eduardo Pérez, infectólogo de la Universidad Nacional, resalta que en este caso hay que hablar de variante del virus y no de cepas nuevas. Afirma que era esperable que el virus mutara, pues esta es una modificación más que involucra un reto, en razón a que incrementa la transmisión y consecuentemente aumentar el número de casos y una mayor proporción de enfermos. “Si estos son poblaciones en riesgo podría subir la mortalidad”, asegura.



Pérez es enfático en decir que esta variante tiene mayor capacidad de infectar nuevos individuos, pero no mayor virulencia (agresividad). “No obstante, se debe entender que la mortalidad se da no solo por el virus sino por las características de las personas afectadas, que en el caso de personas mayores o con comorbilidades podría significar aumento en las hospitalizaciones y en la mortalidad”, señala.



Frente a esto, Pérez ratifica que si bien la transmisibilidad aumenta, las medidas de protección y autocuidado que se conocen siguen siendo igual de efectivas.



La doctora Emma Hodcroft, epidemióloga británico-estadounidense que ejerce en la Universidad de Berna (Suiza), afirma: "Nunca podremos impedir que un virus mute, pero podemos mejorar nuestras posibilidades limitando el número de casos".



Hodcroft insiste en la necesidad de respetar las medidas como el uso de mascarilla, el lavado de manos y las distancias. “Cuanto menos circule el virus, menos posibilidades tendrá de infectar a gente distinta con diferentes sistemas inmunitarios, con diferentes historiales de vacunación", explicó. “Así, reducimos las posibilidades de que acabe en algún lugar favorable para nuevas mutaciones” que, quizá, puedan ser perjudiciales para los humanos, añadió.



Autoridades investigan

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirma que con base en lo que se conoce de esta variante se decidió suspender la operación aérea hacia y desde el Reino Unido así como hacer seguimiento a todos los viajeros que hayan llegado de ese país para que se sometan a una cuarentena de 14 días.



Igualmente, informó que el Instituto Nacional de Salud dio inicio a los análisis pertinentes para estudiar la estructura genética del virus y detectar si ya se encuentra en el territorio colombiano. “Es probable que termine circulando en el país y aunque estaremos haciendo toda la contención y tomando las medidas necesarias, los colombianos deben estar alertas”, remató el ministro.

UNIDAD DE SALUD