La aparición de la variante ómicron, con su gran número de mutaciones, ha llevado a científicos de todo el mundo a apresurarse a seguir su evolución y determinar si la variante puede evadir las vacunas existentes. Además, se indaga si es más transmisible que las variantes anteriores o causa una enfermedad menos grave.



Recientemente, una especie de coronavirus hermana de ómicron ha sido detectada en Sudáfrica, Australia y Canadá. Según los científicos, es más difícil de rastrear por su genética y debido a que se comporta de forma distinta a otras mutaciones.



Varios científicos han detectado esta nueva versión de esta variante, a priori, más difícil de detectar debido a su genética. Este nuevo linaje de ómicron ha sido denominado como BA.2 y se ha detectado en diferentes casos de Sudáfrica, Australia y Canadá, aunque no descartan que se haya propagado por más países.



François Balloux, director del Instituto de Genética del University College de Londres, ha explicado en el diario The Guardian que ambas variantes, BA.1 y BA.2, "están bastante diferenciadas genéticamente" y "pueden comportarse de manera diferente".



La variante aún se detecta como coronavirus mediante todas las pruebas habituales y se puede identificar como la variante ómicron mediante pruebas genómicas, pero los casos probables no se muestran en aquellas pruebas PCR rutinarias que aportan los resultados más rápidos.



Esto se explica porque no tiene la mutación característica en el gen S que permite que Ómicron BA.1 se identifique fácilmente a través de una PCR, el tipo de test más utilizado.



Por ello, algunos investigadores han llamado a este tipo de ómicron el "sigiloso". Sin embargo, pese a las dificultades para su detección, desde el Instituto CSIR de Genómica y Biología Integrativa han señalado que "no hay nada que temer todavía".

