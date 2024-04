Intervención de Nueva EPS: registró pérdidas superiores a $411.000 millones en 2023

Luego de que, en una reciente declaración publicada en redes sociales, el presidente Gustavo Petro revelara supuestas irregularidades financieras dentro de Nueva EPS, con una contabilidad falsa que rondaba al menos 6 billones de pesos no usados en atención en salud, fuentes de la Casa de Nariño alertaron sobre una posible intervención de la entidad.

Tan solo hace unas semanas, el presidente de Nueva EPS, Aldo Cadena, anunció que a diciembre de 2023, la entidad ya presentaba pérdidas que ascendieron a 411 mil millones de pesos, sin sumar facturas por procesar y auditar.

El gasto médico pasó de 96,05 por ciento en 2022 a 98,98 por ciento en 2023, que sumado al 3,5 por ciento de gastos de administración llegó al 102 por ciento, lo que quiere decir que el gasto superó los ingresos dejando un presupuesto deficitario.

La situación es preocupante, puesto que se trata de la entidad promotora de salud más grande de Colombia.

Cuenta con más de 10 millones de afiliados y tiene presencia en los 32 departamentos y en el 99,8 por ciento de los municipios, por lo que llegó a contemplarse como una de las fichas más importantes del proyecto de reforma propuesto por el Gobierno. Cifras oficiales dejan ver que la entidad registró ingresos de $14,7 billones en 2022.

"La crisis de Nueva EPS no es exclusiva, todas las empresas promotoras de salud acusan una situación igual o peor que la nuestra, lo que hoy se refleja en el incumplimiento de los requisitos mínimos de permanencia: patrimonio adecuado, capital mínimo y reservas técnicas. Es irrefutable la crisis acumulada durante años de todo el sistema de salud", dijo Cadena ante la situación.

Y es que 2021, la EPS tuvo ingresos por 12,32 billones y en 2022 creció aún más, con ingresos de 14,7 billones, recursos que provinieron en más de un 90% de la UPC (la plata que el Estado gira a estas entidades para la atención en salud de cada colombiano).

¿Se hunde la reforma e intervienen otra EPS? Este es el plan que trazó Petro vía X (antes Twitter)

Si bien la Superintendencia Nacional de Salud todavía no se ha pronunciado, Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a más de 198 organizaciones de usuarios, manifiesta que con la intervención de Nueva EPS el Gobierno tiene la intención de crear una comisión asesora conformada por clínicas, hospitales y asociaciones de pacientes. "Sabemos a quién de pacientes puede nombrar, pero es una organización que le dice sí al Gobierno en todo", dijo.

Y es que tan solo a pocos minutos de que se hundiera el polémico proyecto de la reforma de la salud en la Comisión Séptima del Senado con nueve votos a favor, el presidente Gustavo Petro, habría compartido a través de la red social X (antes Twitter) que se planea crear estas juntas directivas en las EPS.

"Se invita a alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales con el ministerio de salud, ninguna IPS pública o privada acreditada, debe ser excluida", trinó.

A pesar de la derrota política ante el Gobierno, el mandatario también especificó que la Adres construirá el sistema tarifario que sirva de base a las auditorías. "Se invita a las EPS que cumplan requisitos a ser auditores de cuentas ajenas a su propia actividad.

Las IPS tendrán un sistema de anticipo de pagos de acuerdo al grado de estabilidad laboral de sus trabajadores. No habrá despidos masivos de trabajadore[a]s de las EPS intervenidas", dice el trino.

Asimismo, aclaró que todas las EPS que cumplan los requisitos para mantenerse como aseguradores continuarán como hasta el día de hoy. No obstante, preocupa a los expertos la siguiente afirmación del mandatario: "El Gobierno asume su función constitucional de re-ordenador del sistema de salud".

Por su parte, el exministro de salud, Augusto Galán Sarmiento, manifestó que el hundimiento del proyecto de ley propuesto por el Gobierno es una derrota política, pero asegura que "no es un triunfo para el sistema y para la sociedad. Hemos perdido un año y medio discutiendo sobre una reforma que no solucionaba los problemas que tienen los usuarios y pacientes, no tuvo aval fiscal, tampoco la participación ciudadana que incidiera en las transformaciones que se requieren".

Hasta ahora, se sabe que, de liquidarse más EPS esto traería una serie de drásticas por parte del Gobierno. "El Gobierno asume el control total de la EPS, lo que significa la remoción de su junta directiva y gerente actual. En su lugar, se elige un administrador designado por el estado para dirigir la entidad", explica Denis Silva.

De acuerdo con el experto, la experiencia ha demostrado que, en muchas ocasiones, las EPS que han sido objeto de intervención administrativa terminan siendo liquidadas. Este es un antecedente que no puede ser ignorado, ya que señala un posible destino para la EPS Sanitas y las que sigan,

"La calidad de la atención médica tiende a verse comprometida tras la intervención.

Los usuarios podrían llegar a experimentar dificultades en la entrega de medicamentos

y una disminución en la calidad de los servicios prestados. De forma alarmante,

estudios indican que estas situaciones pueden llevar a un incremento en la mortalidad

de hasta el 25%", aclaró.

Para el sector, es alarmante constatar que el presidente Petro tiene actualmente bajo su mando un porcentaje considerable del sistema de salud, controlando el 51% de los afiliados y manejando aproximadamente 45.5 billones de pesos. Esta situación se torna aún más inquietante debido a la falta de supervisión efectiva por parte de las entidades reguladoras, las cuales parecen no ejercer el debido control, mostrando una preocupante sumisión ante el gobierno.

“La intervención de Sanitas ha levantado preguntas sobre si estamos ante una medida

administrativa rutinaria o el inicio de un proceso de expropiación. La magnitud y las

implicaciones de esta acción, sumadas al contexto político y financiero actual del sistema de salud en Colombia, sugieren que podría tratarse de un escenario mucho más complejo y preocupante” concluyó Silva.

REDACCIÓN SALUD