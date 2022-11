Un estudio israelí muestra la efectividad de la herramienta 'HearO'; una aplicación capaz de predecir mediante la voz del usuario un 82 por ciento de las recaídas en pacientes recuperados de insuficiencia cardíaca congestiva hasta 18 días antes de que sucedan, en promedio.



"La voz se puede llevar a largas distancias y también puede esconder señales que son muy útiles para predecir el empeoramiento de una enfermedad", señalan los investigadores que advierten del alcance de este desarrollo para el que solo se necesita un smartphone.



La aplicación móvil está diseñada para alertar a los pacientes y personal médico de fallos cardíacos. El estudio fue realizado por la compañía Cordio Medical, que inventó la aplicación, en cooperación con el centro hospitalario Barzilai y el de la Galilea, y está siendo revisado por pares.



Ciento ochenta pacientes que habían sufrido insuficiencia cardíaca congestiva y que, por lo tanto, se consideraba que tenían grandes posibilidades de recaída usaron la aplicación HearO en sus casas y enviaron muestras de voz en hebreo, árabe o ruso durante dos años. Los 180 pacientes grabaron varios clips al día y al cabo de los 24 meses los investigadores revisaron 460.000 audios en su estudio.

La insuficiencia cardíaca ocurre cuando la capacidad del músculo cardíaco para contraerse se ve dañada con el tiempo o cuando sufre un problema mecánico que limita su capacidad para llenarse de sangre. En tal caso, el corazón no suple la necesidad de sangre del cuerpo, y la sangre regresa al corazón a un ritmo más rápido de lo que es bombeado. Así, el corazón se congestiona y de ahí el término insuficiencia cardíaca congestiva.



Los usuarios deben hablar a su teléfono en una habitación con relativo silencio durante aproximadamente un minuto varias veces al día, y la inteligencia artificial analiza el archivo. "Al igual que cuando llamas por teléfono a tu madre y ella inmediatamente sabe por tu voz si no te sientes bien, la aplicación usa inteligencia artificial para 'leer' tu voz y puede saber cuándo las cosas no son como deberían ser", ha explicado en comunicado oficial el director ejecutivo de Cordio Medical, Tamir Tal.



"Los cardiólogos tienen la capacidad de escuchar complicaciones en el habla de sus pacientes, pero normalmente cuando lo detectan es demasiado tarde, ya que los pacientes generalmente necesitan ser hospitalizados en este punto. Sin embargo, nuestra voz tiene muchos datos esperando a ser extraídos. Al monitorear constantemente a las personas y hacer uso de estos datos, esta plataforma puede ser una solución que cambie la vida", ha añadido.



Tal ha explicado que alrededor de un tercio de los pacientes del estudio experimentaron insuficiencia cardíaca durante los dos años del estudio, como se había anticipado. Cuando se cotejaron los registros médicos con el análisis de la voz de la aplicación, se descubrió que la tecnología había predicho el fallo cardíaco en el 82 por ciento de los casos. Y que había detectado las señales aproximadamente 18 días antes del incidente.



Esta tecnología ha recibido recientemente la aprobación del Ministerio de Sanidad israelí y de la Unión Europea. Se espera que reciba la aprobación de la Agencia Norteamericana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) a fines de 2023.

