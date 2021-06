Novavax, nueva vacuna contra el covid-19 que ya demostró eficacia

La vacuna que desarrolla la firma estadounidense Novavax contra el covid-19 mostró ser segura y totalmente efectiva para los enfermos considerados de "alto riesgo" así como para las principales nuevas variantes del virus, de acuerdo con los ensayos clínicos de gran escala adelantados en dos países.



Según un comunicado difundido el lunes por la empresa, el biológico que está aún en fase 3 de sus estudios, demostró ser eficaz en 100 por ciento contra enfermedades moderadas y graves, en un 93 por ciento contra las principales variantes del virus que circulan en la actualidad y un 91 por ciento eficaz en los pacientes de alto riesgo.

El nombre técnico de la vacuna es NVX-CoV2373 y está basada en proteínas de nanopartículas recombinantes. Según el comunicado, cumplió con las expectativas de protección en los ensayos realizados en fase 3, que incluyeron a un total de 29.960 participantes en 119 lugares de Estados Unidos y México para evaluar eficacia, seguridad e inmunogenicidad.



La tecnología de proteína recombinante es también utilizada en la candidata que están desarrollando Sanofi y GlaxoSmithKline. El nivel de eficacia general de más del 90 por ciento es similar a las tasas informadas para las vacunas de ARN mensajero desarrolladas por Pfizer y BioNTech y Moderna, así como la vacuna Sputnik V de Rusia, que utiliza vectores virales.



Los efectos secundarios de la vacuna de Novavax, administrada en un régimen de dos dosis con 21 días de diferencia, incluyeron dolor de cabeza, dolor muscular y fatiga, muy similar a los otros biológicos usados hoy en el mundo.



Entre los participantes de los ensayos solo se detectó un caso de la variante delta que es altamente contagiosa, que se identificó por primera vez en la India y sigue siendo poco común en los Estados Unidos, por lo que la eficacia de la vacuna contra ella no es concluyente. Y solo hubo dos casos de cada una de las variantes beta y gamma.



“Novavax está un paso más cerca de abordar la necesidad crítica y persistente de salud pública mundial de vacunas adicionales contra covid-19. Estos resultados clínicos refuerzan que NVX-CoV2373 es extremadamente eficaz y ofrece una protección completa contra la infección moderada y grave”, dijo Stanley C. Erck, presidente y director ejecutivo de la firma.



“Novavax continúa trabajando con un sentido de urgencia para completar nuestras presentaciones regulatorias y entregar esta vacuna, construida sobre una plataforma bien conocida y probada, a un mundo que todavía tiene gran necesidad de vacunas”, precisó.



La compañía tiene la intención de solicitar las autorizaciones reglamentarias en el tercer trimestre de este año, una vez que se completen las fases finales de la calificación del proceso y la validación del ensayo necesarias para cumplir con los requisitos de química, fabricación y controles en los organismos estadounidenses.



Novavax podría alcanzar una capacidad de fabricación de 100 millones de dosis por mes para finales del tercer trimestre de 2021 y 150 millones de dosis por mes para fines del cuarto trimestre de 2021.



Gregory M. Glenn, presidente de Investigación y Desarrollo de Novavax, aseguró que los datos “muestran niveles consistentes y altos de eficacia y reafirman la capacidad de la vacuna para prevenir el covd-19 en medio de la evolución genética en curso del virus”.



La de Novavax no tiene que mantenerse a temperaturas ultrabajas. La compañía dijo que estaba “almacenada y estable entre 2 °C y 8 °C, lo que permite el uso de los canales de la cadena de suministro de vacunas existentes para su distribución”.



Esto significa, al menos en teoría, que estas vacunas deberían transportarse y administrarse más fácilmente en países con infraestructuras sanitarias menos desarrolladas.



La llegada de esta vacuna está contemplada para finales de año y podría ser una nueva alternativa en momentos en que si bien algunos países ricos han avanzado en la vacunación de sus poblaciones, persiste la preocupación de que muchos otros se estén quedando al margen de la campaña mundial de inoculación.



