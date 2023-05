Novavax ha anunciado que sus vacunas candidatas covid-Influenza Combination (CIC), una combinación de la vacuna independiente contra la gripe y la vacuna frente a la covid-19 a dosis altas, han mostrado un perfil preliminar de seguridad "tranquilizador", así como una reactogenicidad comparable a las vacunas candidatas individuales contra la gripe y Covid de Novavax o a las vacunas antigripales de comparación autorizadas.



El criterio de valoración primario evaluó la seguridad de diferentes formulaciones de la vacuna candidata CIC y de la vacuna candidata tetravalente contra la gripe en comparación con 'Fluad' y 'Fluzone High-Dose Quadrivalent' ('Fluzone HD'), así como con una vacuna candidata Covid de dosis alta en adultos de 50 a 80 años.



Las tres vacunas candidatas contenían el adyuvante patentado Matrix-M de Novavax y mostraron perfiles preliminares de seguridad y reactogenicidad tranquilizadores, comparables a los de 'Fluad' y 'Fluzone HD'. El perfil de reactogenicidad se mantuvo constante a medida que se aumentaba la dosis de adyuvante o antígeno.

El candidato a vacuna antigripal independiente logró respuestas de anticuerpos de inhibición de la hemaglutinación (HAI). Foto: Universidad de Sechenov

En todos los grupos no se produjeron acontecimientos adversos de especial interés, ni afecciones médicas potencialmente inmunomediadas, ni acontecimientos graves relacionados con el tratamiento.



Los efectos adversos no solicitados se produjeron en el 25 por ciento o menos de cualquier grupo y fueron coherentes con los diagnósticos en la población de adultos mayores. Los síntomas locales y sistémicos fueron en su mayoría leves y moderados y se produjeron en tasas comparables a las de 'Fluad' y 'Fluzone HD'.



"Los resultados de reactogenicidad respaldan nuestras observaciones previas de que esta tecnología es muy adecuada para las vacunas combinadas porque se pueden incorporar grandes cantidades de antígeno sin que ello afecte a la tolerabilidad", ha afirmado el presidente de Investigación y Desarrollo de Novavax, Filip Dubovsky. "Las respuestas inmunitarias que observamos fueron robustas, y los datos que hemos compartido hoy aumentan significativamente la probabilidad de éxito de la fase 3", ha añadido.



La vacuna CIC candidata alcanzó niveles de inmunoglobulina G (IgG) y de neutralización comparable a los de la vacuna covid prototipo de Novavax. Además, varias de las formulaciones combinadas lograron respuestas frente al Sars-CoV-2 y a las cuatro cepas de gripe homólogas comparables a las de los comparadores de referencia, lo que respalda su priorización para el desarrollo avanzado.



El candidato a vacuna antigripal independiente logró respuestas de anticuerpos de inhibición de la hemaglutinación (HAI) estadísticamente significativas, entre un 31 y un 56 por ciento superiores para las cuatro cepas en comparación con 'Fluad'. Los títulos fueron entre un 44 por ciento (H1N1) y un 89 por ciento (H3N2) superiores para las cepas A y estadísticamente no inferiores para las cepas B en comparación con 'Fluzone HD'.



La dosis más alta de la vacuna candidata covid logró respuestas anti-S IgG y de neutralización estadísticamente significativas, aproximadamente un 30 por ciento superiores a las del prototipo de vacuna Covid de Novavax, manteniendo al mismo tiempo una seguridad y una reactogenicidad comparables a las del nivel de dosis actualmente autorizado de Nuvaxovid.



"Los datos positivos de hoy son alentadores y validan aún más el valor de nuestra plataforma tecnológica y su potencial para mejorar la salud pública mundial", ha apuntado el presidente y director ejecutivo de Novavax, John C. Jacobs. "Este es un hito importante en nuestro camino para crear valor adicional y diversificar nuestra cartera de vacunas", ha añadido.

