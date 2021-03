La dura lucha del mundo contra el covid-19 en diez noticias

Luego de un año de haberse declarado la pandemia de covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mundo sigue sacudiéndose por esta emergencia sanitaria. Muchos países siguen reportando cifras enormes de muertos y contagios, las nuevas variantes amenazan con alterar el curso ya complicado y la vacunación avanza con cuentagotas en muchos países, mientras que en otros el ritmo intenso está marcado por el acaparamiento de dosis.

En términos generales, la pandemia ha causado oficialmente casi 120 millones de casos y 2,7 millones de muertes, de los cuales Colombia aporta casi 2,3 millones de diagnosticados y 61.000 fallecimientos. Estas cifras contrastan con las 345 millones de vacunas que se han aplicado en 121 países.



Lo cierto es que poco se sabe aún sobre el desarrollo de la pandemia en los próximos meses y tal como han advertido expertos es posible que se desaten nuevas olas que el mundo clama sean de menor intensidad debido al comportamiento estacional, la lenta construcción de la inmunidad de rebaño y la esperanza de que el virus, en su proceso natural de variación, derive a formas menos virulentas.

Italia vuelve a encerrarse

Con un aumento del 15 por ciento de los casos en la última semana, Italia anunció desde este lunes un nuevo confinamiento. El viernes se registraron 26.824 casos y 380 muertes en 24 horas, se confirmó el inicio de la tercera ola en ese país. En tal sentido, las autoridades decretaron que hasta el 6 de abril las regiones donde el número de casos nuevos esté por encima de 250 por cada 100.000 habitantes serán sometidas a restricciones severas en escuelas, universidades, restaurantes y cafeterías. Por ahora 11 de las 20 regiones en ese país cumplen con esas condiciones. Los contagios y los decesos han sido achacados a la variante británica y al lento ritmo de vacunación.

Brasil, epicentro de la pandemia

El gigante sufre como pocos una nueva arremetida del coronavirus. El promedio de casos en la última semana llegó el jueves a un nivel récord de 70.593 diarios, con un salto del 55,25 por ciento frente a la media semanal hace un mes (45.470 contagios diarios el 12 de febrero). De esa forma, superó a India en contagios y asumió como el segundo país con más casos de la enfermedad, superado solo por EE. UU.



En mortalidad, Brasil registró el viernes 2.216 nuevos fallecimientos, con lo que encadenó tres días seguidos con más de 2.200 víctimas diarias y acumuló 275.105 fallecimientos desde el inicio de la crisis sanitaria, siendo el segundo del mundo con más víctimas. Con los datos recientes, el promedio de muertes en la última semana llegó hasta el récord de 1.762 diarias, 65,47 por ciento más que hace un mes (1.065 víctimas diarias el 12 de febrero).

Chile, paradoja pandémica

Chile se erige como uno de los países con mayor porcentaje de vacunas administradas en el mundo, pues le ha aplicado al menos una dosis a uno de cada cuatro ciudadanos, en una proporción incluso por encima de Estados Unidos, y ha logrado inmunizar completamente al 8,4 por ciento de su población. Sin embargo, la expansión del virus generó un paréntesis en estos logros al obligar a las autoridades a endurecer las medidas de restricción y confinamiento.



Para la muestra está que el viernes esta nación reportó el número más alto de contagios (5.983) en lo que va de pandemia y la cifra de muertos bordea los 21.500. Situación que contrasta con las millones de personas vacunadas, un logro que algunos califican como exceso de optimismo que ha promovido relajamiento en las medidas.

Normalidad a la vista

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió esta semana al afirmar que si la tendencia actual se mantiene hay “muchas posibilidades” de que el país haya recuperado cierta normalidad para el próximo 4 de julio, Día de la Independencia, cuando anticipó que los estadounidenses podrán mantener reuniones en "grupos pequeños".



Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), hasta el viernes EE. UU. había administrado 101'128.005 dosis, con varios días reportando más de dos millones de aplicaciones. Esto supone que 35'000.159 estadounidenses están completamente vacunados, o lo que es lo mismo el 10,5 % de la población. Además, un total de 65'965.305 estadounidenses han recibido al menos una dosis de algunos de los sueros contra la covid aprobados. Y según el mandatario para el 1.° de mayo como muy tarde todos los adultos tendrán la posibilidad de (reservar cita para) conseguir la vacuna.

Acapara las vacunas

El mundo mira con preocupación el acaparamiento que está ejerciendo Estados Unidos sobre las dosis. El presidente Joe Biden ordenó suficientes vacunas para prácticamente inocular dos veces a cada adulto. Por ejemplo, duplicó el pedido del país de la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson a 200 millones.



Funcionarios de la administración han defendido este enfoque diciendo que aún no se ha aprobado una vacuna para niños, por lo que no está claro cuál funcionará mejor para ellos. Además, dicen que las vacunas de refuerzo podrían ser necesarias si la inmunidad que proporcionan las vacunas no es duradera o no protege contra las nuevas variantes. Y que luego de cubrir a cada ciudadano podrán comenzar a enviar vacunas del extranjero. Mientras tanto, muchas naciones siguen sin comenzar sus campañas de inmunización.

Colombia avanza en primera meta

El viernes 12 de marzo en el país se aplicaron 104.282 dosis contra el covid-19, cifra que permitió alcanzar un total de 693.490 vacunas aplicadas en 24 días.

De esa forma, se completó el segundo día con más de 100.000 vacunas aplicadas, luego de que el jueves se pusieron 108.958 dosis, según el reporte del Ministerio de Salud. Con estos números, Colombia se acerca a la meta del Gobierno de aplicar un millón de dosis contra el covid-19 para el 17 de marzo, que marca el primer mes del Plan Nacional de Vacunación.



Las 693.490 dosis representan el 48,54 por ciento de las 1'428.601 vacunas que ya fueron entregadas a las regiones.

Amazonas, buenas y malas

El viernes, el Amazonas llegó a los 200 muertos reportados por covid-19. 76 de ellos se presentaron este año en medio de un segundo pico que ha dejado también 2.336 infecciones, que representan 41,85 por ciento del total. Al comparar con otros departamentos, el Amazonas tiene la tasa de mortalidad más alta, en un panorama que empeora por el rezago de los reportes y las muertes bajo sospecha.



Sin embargo, este mismo departamento logró en dos semanas aplicar 21.821 primeras dosis de Sinovac, que representan el 95 por ciento de las asignadas para cubrir a la mayoría de su población y lograr combatir la expansión de la variante P.1, identificada por primera vez en Brasil.

Mutaciones que inquietan

El Instituto Nacional de Salud (INS) encontró 13 mutaciones en el linaje B.1.111 del Sars-CoV-2, que si bien circula en 75 países, se considera el segundo más común en Colombia. Una de estas mutaciones era la E484K, que también hace presencia en las variantes que han alarmado al mundo, como la sudafricana y la brasileña, por tener mayor capacidad de transmisión.



En el mismo informe, el INS reveló que a partir de los análisis genómicos a muestras de pacientes positivos se detectó un caso de la variante P.1 en un adulto mayor en Bogotá con múltiples comorbilidades y sin antecedente de viaje, quien fue hospitalizado y falleció el 28 de enero.

Vacunas funcionan

Y si bien cada vez hay más evidencia de que ciertas mutaciones del virus le confieren un mayor grado de transmisibilidad y de evadir el sistema inmune, también se sigue confirmando que las vacunas disponibles en el mundo ofrecen un efecto protector frente a estas variantes y no solo frente a las versiones originales. Esta semana, por ejemplo, se conoció que la vacuna de Pfizer y BioNTech es capaz de proteger contra las variantes británica, brasileña y sudafricana del Sars-CoV-2, según un estudio en 'New England Journal of Medicine'.



Otros biológicos también comienzan a mostrar eficacia contra estas variantes, aunque se necesitan más estudios.

Los líos de AstraZeneca

El gigante farmacéutico AstraZeneca enfrenta varios problemas. Por un lado, anunció ayer un nuevo retraso en los envíos de 100 millones de vacunas anticovid-19 a la Unión Europea este año alegando problemas de producción y restricciones de exportación, lo que representa un nuevo golpe a los esfuerzos del bloque para acelerar la vacunación.



Por el otro, aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la OMS dieron su respaldo a la seguridad de la vacuna, persisten los temores sanitarios sobre este fármaco tras notificarse casos de trombos en personas que recibieron dosis en varios países.

