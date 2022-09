La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho Mejía, mencionó que le corresponde al Gobierno fortalecer los hospitales públicos del país en declaraciones entregadas en rueda de prensa concedida a los medios, previo a la Audiencia Pública citada por el Congreso en esta capital.



Desde el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, la ministra de Salud y Protección Social aseguró que es muy importante iniciar esta discusión sobre la salud en Colombia en el emblemático HUV, que acumula la historia, el pensamiento, las ciencias de la salud del Pacífico de América Latina en materia de trauma y en materia del gran conocimiento médico y científico generado en la capital del Valle.



Señaló que en términos de salud, el modelo instaurado en el país no es favorable para el hospital, que “sobrevive por su fuerza, también por la importancia social y científica que tiene, pero no justamente porque el modelo favorezca que los hospitales públicos y las Empresas Sociales del Estado (ESE) sean privilegiadas; esto tiene que ser sujeto de una reforma”.



La ministra mencionó que no se niega la iniciativa privada, reconoció el conocimiento, la experiencia y el trabajo que tienen y hacen las clínicas e instituciones privadas prestadoras de servicios de salud.



No obstante, indicó que “como Estado y como Gobierno nos corresponde fortalecer los hospitales públicos para que sean los máximos centros de excelencia, que logren tener formalizados sus trabajadores”.



En ese sentido, precisó que es difícil un proceso de formalización donde hay deudas irregulares. “Ese proceso de formalización, de pago digno y decente a todo el personal, es garantía también de que el hospital continúe con su vocación investigadora, de conocimiento y que sea un hospital a la altura de del siglo XXI”, añadió.



La jefa de la cartera de Salud aseguró que ese ha sido el compromiso del presidente de la República, Gustavo Petro, en su propósito de fortalecer los hospitales públicos, uno de los elementos de la transformación del sistema de salud.



“El hospital público no puede ser un vendedor de servicios al mejor postor, no puede estar en una competencia por sobrevivir. El hospital es la soberanía del Estado en el territorio y su apuesta científica más importante en materia de salud, debe ser centro de pensamiento de la ciencia”, agregó.



“De eso se trata la transformación. En ese sentido nos disponemos, con todo el reconocimiento y gratitud con el Congreso por esta invitación que nos hace al gobierno, para poder escuchar la naturaleza de la crisis y conversar con la ciudadanía, con los distintos sectores o subsectores de la salud; entender cómo construimos una salida estructural a un problema que no se puede normalizar”, precisó la ministra.



Para finalizar, destacó que no es normal que un sistema de salud mantenga un flujo irregular de sus recursos, que el hospital Universitario del Valle haya estado en una crisis, a punto del cierre.



“La sociedad colombiana no puede normalizar la negación de derechos, lo que queremos es que el derecho fundamental a la salud se haga costumbre y que sea un derecho equitativo, igualitario; que este hospital que les ha servido a las poblaciones más vulnerables del Pacífico continúe siendo un bastión, como lo deben ser los hospitales en todo el país”, concluyó.

