Sobre las ruinas de la ciudad de Tebas, capital de los faraones y cúspide del poder egipcio, se asentó la pasión de Svante Pääbo por las momias, cuando todavía era muy joven. Luego de estudiar medicina y bioquímica en la Universidad de Uppsala regresó a esta pasión adolescente, cuya constancia lo llevaría a anunciar descubrimientos que dejaron estupefacta a la comunidad científica internacional y al gran público. “¿Sería posible estudiar antiguas secuencias de ADN y comprender así cómo los egipcios de la antigüedad están vinculados a los de hoy en día?”, relató en su libro El hombre de Neandertal: en busca de genomas perdidos, publicado en 2014.



De este suceso se desprende un camino arduo y persistente que lo llevaría a ser reconocido dentro de la esfera científica internacional como el creador de la paleogenética, consideración que, a sus 67 años, le otorgó ayer el Premio Nobel de Medicina por “(...) revelar las diferencias genéticas que distinguen a todos los seres humanos vivos de los homínidos desaparecidos; sus descubrimientos han dado la base a la exploración de lo que hace de nosotros, humanos, seres únicos”, explicó el jurado al entregarle el galardón.



El científico sueco fue el primero en implementar un sistema de gestión de calidad para estudiar el ADN antiguo. Logró, junto con un grupo de expertos internacionales, establecer los parámetros mínimos para definir el material genético de especies anteriores, aunque nunca nadie lo creyó posible. En el gremio, todos decían que no era factible recuperar información de los huesos fósiles y mucho menos extraer el genoma de especies desaparecidas. Pääbo lo logró.



En sus investigaciones pudo confirmar que los Homo sapiens se reprodujeron con neandertales, dos especies distintas del género Homo. De esta manera se estableció que parte del ADN presente en las poblaciones actuales todavía está vinculado al de estas especies antiguas. “Este antiguo flujo de genes hacia los humanos actuales tiene relevancia fisiológica hoy en día, por ejemplo, afectando la forma como nuestro sistema inmunológico reacciona a las infecciones”, explicó el jurado. Estos resultados son importantes porque al comparar y descubrir las diferencias genéticas entre las especies que habitaron la Tierra, también es posible explorar las características que vuelven singulares a los humanos actuales.



Además de sus investigaciones sobre el hombre de Neandertal, en 2010, Pääbo y su equipo anunciaron el descubrimiento de la existencia de una especie humana que nombraron los homínidos de Denisova, a partir del ADN extraído de un fragmento de hueso de un dedo encontrado en una cueva en Siberia.

Paleogenética

No hay duda de que la distinción que el Instituto Karolinska le hace a Pääbo es un reconocimiento explícito a la llamada paleogenética, de la cual se lo considera el padre. En concreto, se trata de una disciplina nueva que se encarga del estudio del pasado por medio del análisis del material genético conservado de restos de organismos antiguos.



En ese contexto, hay que resaltar que el vertiginoso desarrollo tecnológico de la genética molecular ha proporcionado, en los últimos tiempos, herramientas que han permitido escudriñar la prehistoria biológica con resultados de gran utilidad. Una publicación de la Universidad de Navarra deja ver, por ejemplo, que los estudios de linajes de material genético de las mitocondrias (organelos de las células) mtDNA –el de las madres que dejaron descendencia– en poblaciones humanas han permitido construir un mapa de la diversidad genética actual y de las probables rutas migratorias de los antepasados humanos que surgieron principalmente en África.



Según el Grupo Ciencia, Razón y Fe de la citada universidad, nuevos estudios, utilizando 3,2 millones de distintos polimorfismos genéticos, han conseguido completar el mapa genético de los humanos actuales y calcular la separación más antigua detectada entre los actuales africanos khoe-san (antes llamados bosquimanos) y los melanoafricanos que hablan lenguas de raíz bantú (subfamilia de lenguas Níger-Congo) habladas en Camerún, República del Congo, Uganda, Kenia, Tanzania, Angola, Zambia, Malaui, entre otras.



Por otra parte, por estudios de paleogenética de neandertales se sabe que estos comparten más variantes genéticas con los seres humanos de hoy en día, en Eurasia, que con los seres humanos actuales en África subsahariana, lo que sugiere que el flujo genético de los neandertales a los ancestros de los no africanos se produjo antes de la divergencia de los actuales grupos euroasiáticos entre sí. De hecho, los europeos tienen un 2,5 por ciento de genoma heredado de los neandertales.



La mayor sorpresa ha sido el descubrimiento de los denisovanos, un grupo humano nuevo en el panorama científico de la paleogenética humana. Se trata de dos restos esqueléticos hallados en Denisova, una cueva del sur de Siberia, cerca del Himalaya, en los que, por las bajas temperaturas, se ha preservado bien el ADN. Están datados en 50.000 años.



No eran ni neandertales ni humanos modernos, aunque coexistieron con ambos, y con Homo sapiens incluso se aparearon. Es muy extraño que, para tener entre 30.000 y 50.000 años, el genoma de los denisovanos esté tan bien conservado. En neandertales de esta antigüedad, es habitual que solo el 1 por ciento del genoma que analizamos sea original y que el 99 por ciento restante corresponda a microbios que han contaminado la muestra, lo que dificulta y limita el trabajo. En el caso del Denisova, el 70 por ciento del genoma es original. Para los que estudian genomas antiguos, es una joya.



El descubrimiento de que el 5 por ciento del genoma de las poblaciones de Melanesia es herencia de los denisovanos indica que, en algún momento, tuvieron que estar en algún lugar donde se encontraron con los ancestros de los melanesios, y presumiblemente esto no ocurrió en el sur de Siberia.



Se cree que los denisovanos se extendieron por Asia de modo similar a como los neandertales se extendieron por Europa y, al igual que los neandertales, se extinguieron tras la llegada de los humanos modernos. Se han detectado introgresiones de genomas de neandertales y denisovanos en el genoma humano actual,

Más que curiosidad

Esto es más que un aporte histórico, porque las contribuciones de Pääbo han permitido identificar de manera decisiva variantes genéticas que participan en algunos mecanismos del sistema inmunológico y genes implicados en discapacidades fonoaudiológicas relacionadas con el origen neandertal, también han enfatizado en la diversidad humana, y eso ayuda a comprender que en la actualidad existen rasgos complejos, incluyendo algunas enfermedades.



Hay que tener claro que para hacer los estudios que unen el ADN antiguo con la salud humana actual se comparan secuencias genéticas del humano de hoy y de los homínidos extintos para comprender en qué momento las variantes genéticas asociadas a alguna enfermedad evolucionaron, lo que facilita conocer si los ancestros comunes tenían esas variantes, si las desarrollaron en el momento en que había hibridación o si los humanos modernos las desarrollaron después.



Un dato interesante es que Pääbo también se ha enfocado en el covid-19, tanto que demostró que existe un importante factor de riesgo genético frente a la enfermedad grave heredado de los neandertales. El año pasado publicó en la revista PNAS que los neandertales también aportaron una variante protectora ante el virus. Hoy se sabe que la mitad de las personas fuera de África son portadoras de una variante genética neandertal que reduce en un 20 por ciento el riesgo de necesitar cuidados intensivos por covid-19.



En diciembre de 2020, un investigador de la Universidad de Tartu, en Estonia, también describió nuevas asociaciones entre el ADN neandertal y las enfermedades autoinmunes, el cáncer de próstata y la diabetes de tipo 2. Se analizaron los fenotipos asociados a los neandertales en una cohorte asiática, y los expertos los compararon con los descubiertos en una cohorte europea. Este estudio aportó pruebas de que el impacto del ADN neandertal en el sistema inmunitario no ha sido específico de la población.



Lo cierto es que estos hallazgos permiten evaluar riegos y componentes de protección para enfermedades derivados de una herencia cuyos límites cabalgan en la prehistoria, pero que se analizan con las técnicas más avanzadas de la actualidad y dejan entrever las primeras líneas de lo que se avecina para el futuro.

