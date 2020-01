Descartan, por ahora, muerte de niños en Bajo Baudó, Chocó

Luego de que una comisión de profesionales médicos del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud llegara a Bajo Baudó, en Chocó, para atender a indígenas que han presentado diversas afecciones, las autoridades confirmaron que hasta el momento no se han registrado muertes de menores de edad.

Según le explicó a este diario el ministro de Salud encargado, Iván Darío González, en la comunidad indígena Wounaan de Buena Vista, un pequeño poblado ubicado a seis horas del casco urbano de Pizarro, en Bajo Baudó, se identificaron enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas e infecciones en la piel, que no son enfermedades desconocidas -como se sugirió en algunos titulares- y requieren atención médica inmediata.



En las últimas horas, Orlando Moya, representante legal del Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia (Woundeko), había denunciado que desde el pasado 23 de enero más de 180 menores de edad presentaban altas fiebres, diarrea y vómito por cuenta de una enfermedad sin identificar que, según decían, había cobrado la vida de seis niños.

El Ministerio de Salud dice que los menores enfermos presentan diarreas e infecciones respiratorias. Foto: Ministerio de Salud

“Se han encontrado alrededor de 60 personas que se han remitido a hospitales, pero a la fecha no tenemos fallecidos identificados, aunque eso no quiere decir que no existan. Como ha sucedido en otras situaciones, hasta que no se tenga una notificación formal con documentos no podemos confirmar muerte alguna”, explicó.

1/4 @MinSaludCol y @INSColombia están apoyando la brigada de profesionales que atienden a los indígenas del Chocó que presentan afecciones de salud. Además, enviaron medicamentos para la población rural. Hasta el momento no hay confirmación oficial de menores fallecidos. — MinSaludCol (@MinSaludCol) January 29, 2020

Por tal razón, hasta el lugar se desplazaron profesionales del Ministerio de Salud para acompañar al departamento y a la red prestadora de servicios de salud en la respuesta a la situación.



Y de la misma forma, funcionarios del INS tratan de establecer de manera precisa las causas de las afecciones de la comunidad indígena y está verificando si en realidad se trata de un posible comportamiento epidémico.

Funcionarios del Ministerio de Salud llegaron al lugar para para acompañar al departamento y a la red prestadora de servicios de salud en la respuesta a la situación. Foto: Ministerio de Salud

“Cuatro niños se remitieron a los centros de atención, están estables y han evolucionado satisfactoriamente”, apuntó el ministro (e) González.



González aseguró que el Ministerio ha trabajado articuladamente con la Secretaría de Salud del Chocó para ofrecer una atención integral a habitantes del Bajo Baudó y para fortalecer las acciones, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.



Adicionalmente, en las próximas horas se enviará una comisión adicional para complementar la verificación. “Hemos estado en permanente contacto, pero las condiciones de la comunidad, el acceso geográfico y las barreras de comunicación han dificultado el proceso”, concluyó González.

UNIDAD DE SALUD

Consulte aquí todas las noticias de la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Contáctenos a través de @SaludET, en Twitter, o en el correo salud@eltiempo.com.