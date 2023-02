Giovanny Rubiano García se posesionó como director general del Instituto Nacional de Salud (INS) el día 23 de noviembre del año pasado.



Rubiano García es Médico Cirujano, Especialista en Salud Familiar, Gerencia de la Salud Pública, Auditoría en Servicios de Salud y Magister en Administración de Servicios de Salud, con más de 2 décadas de experiencia en el sector, fue Subsecretario de Prestación de Servicios y Aseguramiento y Secretario de Salud en la Administración de la Bogotá Humana. Actualmente, también es consultor y Asesor del Sector Salud.



En dos meses en su cargo, Rubiano habla por primera vez con un medio de comunicación, justo cuando corren voces de alarma sobre posibles despidos de personal calificado en dicha entidad.

¿Cómo encuentra al INS?

En estos dos meses al frente de la entidad, encuentro un INS fortalecido en muchos aspectos y, a su vez, evidencio muchas oportunidades de mejora que sin duda representan grandes desafíos: será prioridad el fortalecimiento de los 8 laboratorios institucionales de referencia en lo relacionado con el recurso humano, tecnología, procesos estructurales y sistemas de información. Se deben mantener y renovar los procesos de acreditación de los ensayos de los laboratorios nacionales de referencia, así como fortalecer la vigilancia por laboratorio de los eventos de interés en salud pública. El INS debe lograr que los proyectos de investigación que se desarrollen cumplan con las expectativas de los perfiles epidemiológicos de nuestras comunidades, con énfasis en las más vulnerables. Así mismo, se evidencia una entidad limitada en su funcionamiento estructural, por lo que es necesario formular un proceso de reestructuración organizacional y reclasificación salarial, pues hoy nuestros científicos, lamentablemente, no cuentan con una remuneración justa y acorde con sus aportes a la ciencia, tecnología y desarrollo del país.



Debemos buscar de manera eficiente la desconcentración de la entidad a nivel territorial para lograr mejorar la planeación de las actividades propias del INS, trabajando articuladamente con la comunidad y las autoridades departamentales y distritales de salud, en el Sistema de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud, promoviendo la capacidad técnica y operativa de los usuarios del Sistema Nacional de Vigilancia.



En ese sentido, vamos a fortalecer la estrategia de capacitación y entrenamiento del programa de Epidemiólogos de Campo en los territorios que sin duda alguna nos permitirán reaccionar de manera más oportuna y eficiente ante cualquier eventualidad, trabajando directamente con la comunidad. Tenemos la responsabilidad técnica de avanzar conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social en el proyecto de producción nacional de vacunas, que recordemos el INS fue pionero y productor por muchos años en la producción de vacunas virales, vacunas bacterianas, sueros hiperinmunes, pruebas diagnósticas, farmacéuticos y medios de cultivo, que se dejaron de producir en el año de 1999.



Evidentemente, debemos asegurar los recursos necesarios para cumplir con los nuevos retos enmarcados en el nuevo plan de gobierno, que nos exigen abandonar el círculo de confort y proponer estrategias de intervención diferentes a las actuales para lograr resultados diferentes que respondan a las necesidades y expectativas de la comunidad.



Recientemente, cumplimos 106 años y como lo dije ante los funcionarios y contratistas de la entidad, la actual administración tiene el gran reto y la gran oportunidad de fortalecer y proyectar estrategias de intervención efectivas de la mano con el Ministerio de Salud y Protección Social en las Entidades Territoriales, incidiendo especialmente en las comunidades más vulneradas y olvidadas de nuestro país, recuperando el liderazgo y el protagonismo que se tuvo en décadas pasadas.

El papel del INS en la pandemia ha sido definitivo. ¿Técnicamente va a continuar con ese bagaje?, porque dicen que se sugieren cambios que podrían atentar contra eso…



Desde antes de llegar al INS, y estando al frente de la entidad, he reconocido y agradecido la labor técnica y el compromiso de sus funcionarios y contratistas durante la respuesta a la pandemia. El INS se ha caracterizado durante toda su historia en ser el máximo centro de referencia de la gestión de la información epidemiológica y de salud pública del País y eso es producto de las grandes capacidades técnicas y científicas de sus funcionarios que de manera comprometida han trabajado las 24 horas del día para lograr esos productos de excelencia para el País. Así mismo, he hecho un llamado institucional a salir de nuestra zona de confort. Con esto quiero decir, que todos debemos caminar al mismo ritmo, bajo las proyecciones del nuevo gobierno y que debemos construir de manera conjunta, consolidando acciones que se transformen en resultados concretos en aquellas regiones que históricamente representan grandes desafíos en salud pública. Me refiero a los departamentos que requieren de intervenciones con enfoque diferencial, más oportunas y efectivas. Esta es una tarea que requiere articulación y corresponsabilidad con los diferentes sectores de la sociedad.

¿Se dice que usted está sacando a todo el personal científico del INS?

No se está desmantelando la estructura científica y técnica del INS. El procedimiento de la solicitud de las cartas de renuncia protocolaria es un mecanismo rutinario y permanente entre las Instituciones públicas, que se encuentra enmarcado en la ley 909 de 2004 y se utiliza para permitir al nominador seleccionar de manera autónoma su respectivo grupo de trabajo. Es muy importante señalar que hasta el momento no se ha aceptado ninguna renuncia y que de esta manera se desmiente la inescrupulosa afirmación de algunos influenciadores políticos en el sentido que se realizará un despido masivo de científicos al interior del INS.



Actualmente, nos encontramos en la evaluación de hojas de vida de personal interno y externo al INS para proveer cargos de libre nombramiento y remoción, a la fecha tenemos la prioridad de seleccionar para proveer dichos cargos a los funcionarios de planta que cumplan el perfil técnico científico, igual o más experiencia relacionada e igual o más capacitación o entrenamiento académico al interior del Instituto Nacional de Salud.



Se reitera que ningún científico o investigador de planta o incluso de contrato que actualmente labora en el Instituto Nacional de Salud han sido despedidos.

¿Cuál es el futuro del instituto bajo su cargo?

Conforme he manifestado públicamente, la intención es lograr que el INS trabaje articuladamente con las entidades territoriales de manera más efectiva con sus comunidades, especialmente en los más vulnerables y en donde históricamente han sufrido el olvido del actual sistema de salud, particularmente en la gestión del riesgo de enfermar. Como brazo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social trabajaremos coordinadamente para cumplir con las políticas en salud pública.

En las áreas de investigación y vigilancia epidemiológica, buscaremos generar el mayor impacto posible y realizaremos jornadas de transferencia de conocimiento en universidades, centros educativos, centros hospitalarios, públicos y privados y comunidad, buscando la formación y el desarrollo de capacidades en los territorios. Es importante señalar que esas jornadas de capacitación se traduzcan en resultados concretos, vinculando particularmente a la comunidad, entrenando a la gente del territorio en salud pública, al promotor, al veedor de salud, al auxiliar, a la matrona, que son quienes conocen la intimidad de su comunidad y sus necesidades. La estrategia de intervención en salud pública debe hacer partícipe al ciudadano empoderado y un Instituto ejerciendo la soberanía sanitaria. El observatorio nacional de salud pública seguirá generando evidencia para analizar la toma de decisiones y orientar la fo​​rmulación de políticas en salud del país con un espíritu crítico, formulando proyectos de investigación y articulando a los diferentes actores del sector salud en redes del conocimiento de cara a los territorios y trabajando con ellos en todas sus instancias.

De los nuevos desafíos que tiene por delante el Instituto, ¿cuáles son para usted los prioritarios?

Dentro del direccionamiento del INS, tenemos como prioridad la reestructuración de la Entidad y la consolidación del equipo técnico que me acompañará en la ejecución del nuevo plan estratégico y en la ejecución de los nuevos retos como el cumplimiento de los objetivos trazados para la salud pública por el actual gobierno.



El fortalecimiento de los laboratorios departamentales de salud pública será una prioridad en esta administración. Son en total 33 laboratorios departamentales de salud pública, 20 de los cuales se encuentran muy por debajo de la calificación en el cumplimiento de estándares de calidad y de los cuales 6 laboratorios se encuentran en cese de operación técnica por más de 8 años. Esto quiere decir que el 60% de los LDSP no tienen la capacidad de desarrollar su función técnica operativa, evidenciando adicionalmente que, lastimosamente, dichos laboratorios se encuentran en las zonas donde históricamente presentan más dificultades y problemáticas en salud pública. Nosotros vamos a trabajar, con el compromiso de las entidades territoriales, para asegurar que esos laboratorios de salud pública en los departamentos más vulnerables funcionen como debe ser y respondiendo a las expectativas de la comunidad.

El INS es una entidad que soporta técnicamente muchas de las decisiones en salud pública del país, ¿cuál es el mensaje a los colombianos sobre la confianza e independencia técnica de la entidad?

El INS seguirá siendo el pilar de la salud pública en Colombia, lleva 106 años cumpliéndole a la salud pública del país y vamos a continuar esa senda y mejorando cada día. La independencia del INS está basada en su carácter técnico y científico, proveemos datos e información epidemiológica para la toma de decisiones en materia de salud pública. Continuaremos con esa función y para eso fortaleceremos las 5 direcciones del INS (Vigilancia y análisis de riesgo en la salud pública, redes en salud pública, producción, investigación en salud pública y el observatorio nacional de salud) para beneficio de la salud pública de todos los colombianos.

