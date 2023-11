'No sabía que yo también podía tener cáncer de mama': la reacción de un hombre 

Mike Rossiter, un corredor de 63 años de Whitchurch, North Cardiff, en el Reino Unido, experimentó una sorprendente revelación mientras se aplicaba vaselina en los pechos para aliviar la fricción durante sus entrenamientos. Descubrió un bulto detrás de uno de sus pechos durante una de estas aplicaciones. Tras una biopsia, le diagnosticaron cáncer de mama.



En una entrevista con "Cancer Research Wales", Rossiter compartió sus pensamientos iniciales sobre el diagnóstico: "No quería reaccionar de manera exagerada, pero mi instinto me dijo que me asegurara". Además, expresó su sorpresa por la falta de conciencia sobre el cáncer de mama en hombres, afirmando: "Sinceramente, no tenía idea de que los hombres pudieran tener cáncer de mama. Estoy seguro de que el 99% de todos los hombres que están por ahí en este momento tampoco lo saben".



El tratamiento de Rossiter involucró una mastectomía total, que incluyó la extracción de la areola y el pezón debido al pequeño tamaño de sus pechos. Ahora, se ha convertido en un defensor de la concientización sobre el cáncer de mama masculino, alentando a otros a estar alerta y buscar ayuda temprana.



Los hombres también pueden padecer de cáncer de mama. Foto: iStock

La fundación de investigación Cancer Research Wales, a la que Rossiter pertenece, aconseja a los hombres estar atentos a los principales indicadores, que incluyen un bulto detrás del pezón, pezones invertidos, erupción cutánea en el pecho y bultos debajo de la axila.



Además, se destacan diferentes tipos de cáncer de mama en hombres, como el Carcinoma Ductal In Situ, el Carcinoma Ductal Invasivo, el Carcinoma Lobular Invasivo, la Enfermedad de Paget y el Cáncer de Mama Inflamatorio. Los expertos también señalan factores de riesgo, como antecedentes familiares y condiciones que aumentan los niveles de estrógeno en el cuerpo, como la obesidad y el alcoholismo, instando a la concienciación y la detección temprana como herramientas cruciales en la lucha contra esta enfermedad.

