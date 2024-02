'No queremos quedarnos si no vamos a agregar valor': EPS sobre convertirse en Gestoras

Pronto se retomará el debate en torno al proyecto que pretende reformar todo el sistema de salud en Colombia. Uno de los puntos clave que se discutirá en el Senado es el paso de las actuales EPS a Gestoras de Salud y Vida.



Si bien son muchos los expertos que argumentan que se trata de un asunto con demasiados vacíos estructurales y que los roles de los agentes todavía no están claros, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostiene que el articulado le apuesta a un modelo que reconozca la salud como un derecho y no como un negocio.

No obstante, Ana María Vesga, directora ejecutiva de Acemi (gremio de las EPS del régimen contributivo), manifestó hoy, ante varios medios de comunicación, que todavía tienen dudas sobre cambiar su rol en el sistema. "No queremos quedarnos si no vamos a agregar valor como lo hacemos hoy, y en esa conversación estamos", dijo.



La líder gremial también aseguró que tienen como principal expectativa tener un debate informado, que garantice suficiente espacio para que todos los actores del sector participen.



"Han surgido unas audiencias públicas que la verdad dan muy poco tiempo para que los actores puedan realmente presentar sus inquietudes sobre la reforma. Hemos dicho que los cambios al sistema son importantes, pero también tenemos mucha reserva sobre el texto, no solamente los aseguradores, sino los actores del sistema", indicó.



Lo cierto es que desde que se aprobó el texto en Plenaria de la Cámara, son muchas las expectativas de los analistas sobre posibles cambios. Algunos de los ejes que se han destacado parten de la consolidación de la Adres como pagador único del sistema, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, la formalización de los trabajadores, el avance en la soberanía farmacéutica con la producción de vacunas, entre otros.

