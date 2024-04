‘No he sido notificado del motivo de la visita’: Supersalud ante inspección de Procuraduría

En horas de la tarde de este jueves 4 de abril, doce funcionarios de la Procuraduría General de la Nación llegaron hasta las oficinas de la Superintendencia Nacional de Salud con el objetivo de realizar una inspección.

Los delegados que entraron a las instalaciones del organismo de vigilancia en temas de salud hacen parte del equipo de la delegada para la Contratación Estatal y Conciliación Administrativa, y entre ellos se destaca el procurador Luis Ramiro Escandón.

El objetivo que tienen estos agentes es recaudar información relacionada a las dos intervenciones forzosas administrativas que ordenó la Supersalud esta semana a Sanitas y a la Nueva EPS, dos de las más grandes del país, que tienen afiliadas a más de quince millones de personas.

Inspección de la Procuraduría a la Superintendencia de Salud tras intervención a Sanitas y Nueva EPS. Foto:Procuraduría

La decisión de practicar una inspección disciplinaria se tomó horas después de que el órgano de control ordenó abrir una investigación en contra del superintendente Luis Carlos Leal Angarita, quien fue el que salió a explicar los motivos que llevaron a intervenir las EPS.

Superintendente Leal responde

Ante eso, a través de un corto video en Twitter, el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, aseguró que “es importante que toda la ciudadanía sepa que en estos momentos la Procuraduría General de la Nación adelanta una visita en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud después de la medida de intervención forzosa administrativa para administrar adoptada contra la EPS Sanitas y Nueva EPS”.

De acuerdo con Leal, en esta visita, como ya había confirmado EL TIEMPO, participan varios delegados del Ministerio Público, quienes, según el Supersalud han solicitado documentos que no pueden ser entregados de manera “expedita” debido a la hora.

El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita. Foto:Supersalud

“Es de recalcar que en esta visita no ha llegado uno, sino al menos cuatro delegados de la Procuraduría con todos sus equipos, adelantando una serie de solicitudes que por horario laboral a esta hora ya no es posible poderles entregar de manera expedita”, resaltó el funcionario.

De acuerdo con él, las preguntas de los delegados de la Procuraduría han estado más enfocadas en Sanitas que en Nueva EPS. “Además de esto, han generado una serie de preguntas capciosas, todas encaminadas aparentemente solo por la intervención de Sanitas y dejando a un lado la intervención de Nueva EPS, que duplica en afiliados y usuarios a esta EPS para la prestación de servicios de salud. Es interesante ver como actúa la Procuraduría”, enfatizó Leal.

Vale recalcar que Keralty, empresa que maneja la EPS Sanitas, envió una carta al Ministerio Público calificando la medida tomada por la Superintendencia de “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”

Finalmente Leal señaló que están dispuestos a que tanto la Procuraduría como cualquier otro ente de control revise sus actos si así lo consideran necesario, pero enfatizó en que hasta el momento no conoce cuál es “el objetivo” de esta visita porque no se le ha entregado un auto o documento que explique el porqué de la inspección.

Sanitas fue intervenida esta semana por la Supersalud. Foto:Juan David Camacho / El Tiempo

“Por parte de nosotros estamos dispuestos y prestos a colaborar con cualquier entre de control para garantizar la transparencia de nuestros actos. Pero es también importante decir que ni siquiera he sido notificado de cuál es el objetivo de esta visita, porque no hay un auto que me diga si es de carácter preventivo o de carácter disciplinario. Estaremos contándole los avances, pero creo que es importante generar las alertas frente a lo que ocurre en estos momentos en la Superintendencia Nacional de Salud”, finalizó el Supersalud.

🆘 ⚠️ Así actúa la @PGN_COL contra la @Supersalud cuando se toman medidas legales por la defensa del derecho a la salud de las y los colombianos.



¿Uds que opinan? pic.twitter.com/z69i0OoCvd — Luis Carlos Leal A🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@LuisCarlosLealA) April 5, 2024

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET