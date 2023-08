El centro de pensamiento Así Vamos en Salud presentó el informe 'Los retos financieros del Sistema de Seguridad Social en Salud SGSSS', una radiografía del sector salud que resalta la brecha que hay entre los recursos disponibles y las deudas acumuladas desde gobiernos anteriores en contraste con la alta demanda de servicios y tecnologías de salud.



El análisis evidencia que la ampliación del derecho a la salud como lo contempla la actual reforma radicada ante el Congreso requiere de financiamiento adicional para lograr cumplir con las expectativas que se tienen.



Sin embargo, Félix León Martínez, director de la Adres, aseguró que no existe una crisis financiera en el sector y que el 98% de los recursos del sistema están garantizados y se pagan por anticipado. Luego de exponer las cifras del sector, aseguró que no habrá desfinanciación para este periodo del año (como lo habría afirmado el gremio de las EPS en meses pasados) y que periódicamente se están incorporando nuevos recursos por trámites presupuestales.

¿Cuáles son los retos financieros que hoy atraviesa el sector desde el punto de vista del Gobierno?

El 98% de los recursos del sistema están garantizados y se están pagando por anticipado y hay un 2% de los recursos que tienen unos trámites de adición presupuestal, de reconocimiento y de auditoría que siempre tienen algunas dificultades, pero es un porcentaje muy menor de ellos. El 98%, insisto, de los dineros se giran oportunamente. Los recursos este año han crecido notoriamente en el régimen subsidiado un 23%, en el régimen contributivo un 16% y el esfuerzo del presupuesto nacional ha sido un 20% superior al año pasado. De modo que no hay ningún desfinanciamiento del sector.

Usted ha dicho que de todas maneras hay un 2% de ajustes. ¿Ese 2% equivale a cuántos billones de pesos en este momento? ¿Y por qué entonces las EPS llegan a manejar cifras de 4 o 1 billón de pesos?

No, no, 1 billón de pesos es racional porque el presupuesto del sector es de 90 billones y si tú sacas el 2%, estamos hablando de cerca de 2 billones que tienen tránsitos de reconocimiento, de decretos, de resoluciones, de adiciones presupuestales, pero es un porcentaje muy menor del sistema y siempre lo ha sido.

Y frente a la advertencia de que a corte de este primer semestre no iban a quedar recursos ¿Cuál es su posición?

Sí y el año entrante a lo mejor tampoco. Así no se pueden plantear las cosas. Estamos hablando de futuros. Yo no hago cálculos del futuro. Yo tengo un presupuesto y digo este es el presupuesto y esta es la ejecución y va en esto. Periódicamente se están incorporando nuevos recursos por estos trámites presupuestales y en la medida que se incorporan se van ejecutando. Pero yo no puedo decir "hoy no tengo presupuesto para el año entrante" o "no voy a poder pagar el año entrante". No, porque todavía no ha salido el presupuesto del año entrante.

¿Hay dinero o no hay dinero?

He presentado las cuentas con mucha claridad. El 98% se ha pagado por anticipado. Yo no sé que las EPS estén pagando el 98% anticipado a los hospitales. Que yo sepa no. Entonces el Estado sí le paga 98% anticipado. Sí, hay trámites para ese 2% en curso y siempre lo ha habido. Pero exagerar y decir que no hay recursos para el sistema y que los pacientes entonces van a quedarse sin tratamiento no debería ser porque causa pánico entre la gente. Es decir, está bien que presionen por recursos, ese es su oficio, pero también cómo lo gastan, es una preocupación. Es un problema que se está debatiendo en la reforma. Incluso, tanto el partido liberal como el partido de la U, han recomendado que se acabe la integración vertical. Porque cuando yo tengo unos recursos de salud para pagar a mis propios negocios se plantean dudas sobre cómo estoy realizando el gasto.

Se ha planteado que el modelo de la reforma no tiene sustentación en fondos. Entonces ¿de dónde van a salir los fondos para pagar las licencias de maternidad extendida?

Bueno, el proyecto de reforma original había sido negociado con Hacienda y estaba completamente financiado. Hay nuevas solicitudes en el trámite del proyecto de ley. Uno de ellos es el de que se pague la licencia de maternidad a todas las mujeres del país. Cosa que me parece muy bien. Eso significa 800 mil millones de pesos que habría que proveer, efectivamente. Pero estamos hablando de un presupuesto cercano a los 100 millones de pesos para el año entrante. Y si estamos hablando de que la reforma causa 800 mil millones, menos de un millón, pues es menos del 1% del ajuste que habría que hacer o el esfuerzo financiero que el Estado tendría que hacer para cubrir esto. O tendríamos que volver a pensar en por qué no recuperar cotizaciones para trabajadores, por ejemplo, de más de 5 salarios en el sector privado, que no se están haciendo en el sistema. Porque el Estado, en 2012 y 2017, decidió regalarles a las grandes empresas y subsidiarles la cotización.

Doctor, y le pregunto por el tema de los recaudos que este informe también nos muestra. Dicen que hay un déficit en este momento de recaudos de 1.4 billones. ¿Cómo interpreta la adereza?

No, yo mostré las cifras y no hay tal déficit. Ese déficit se ajustó en julio por dos hechos: El incremento de salarios que entró en julio del sector público, que se hizo en junio y ya mejoró mucho las proyecciones a diciembre. Y el incremento de los impuestos territoriales que también mejoró para este semestre.

¿En cuánto está entonces hoy ese déficit?

Está en términos de UPC, en términos de 250 o 300 mil millones de pesos apenas, que es un déficit muy pequeño para nosotros.

Para la Adres y para el Gobierno ¿hoy no hay una crisis financiera?

No, no hay una crisis financiera, ni mucho menos.

