Carlos Álvarez, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) y designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para coordinar estudios clínicos de covid en Colombia, explica que después de haber padecido un episodio agudo o grave de covid-19 es normal que el paciente padezca secuelas. Sin embargo, en este momento no hay una fórmula mágica que permita curarlas de un momento a otro.



“Este cuadro clínico -secuelas- se ha observado que puede ser tan frecuente como dos de cada 100 personas que han tenido covid-19 pueden quedar con estas secuelas, que se ha llamado síndrome postcovid”, señaló Álvarez.



En ese sentido, para hacer énfasis en que aún no se tiene un tratamiento o una fórmula mágica para curar dichas secuelas, el experto señaló que hasta el momento la herramienta útil para mejorar este cuadro clínico es la detección temprana y el apoyo desde la parte médica y de otras especialidades.



Entre esas otras disciplinas, Álvarez mencionó “terapia física, terapia respiratoria, nutrición o psicología, que permiten la recuperación y la rehabilitación adecuada de este síndrome postcovid”.



Por ello, reiteró Álvarez, infortunadamente no hay medicamentos ni ninguna otra intervención, aparte de las que ya mencionó, que puedan mitigar este impacto y que puedan curar este cuadro clínico.



“Hay personas que promueven ventas de productos que podrían llevar a una mejoría, pero desafortunadamente no hay evidencia científica que esté mostrando que esto sea real”, agregó Álvarez, llamando la atención de la ciudadanía para que no caiga en la trampa de quienes ofrecen este tipo de servicios, que parecen una cura mágica.



Además, agregó que por ahora las recomendaciones apuntan a que las personas sigan las indicaciones médicas, que si después de tres meses persisten con síntomas como fatiga, cansancio, pérdida del olfato o el gusto,

