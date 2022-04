La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que no ha encontrado relación entre los casos de lo que parece ser un nuevo tipo de hepatitis aguda infantil y el consumo de algún tipo de alimentos, medicamentos o la vacuna contra la covid-19.



"Las causas siguen bajo profunda investigación. Estamos buscando en una serie de factores subyacentes, infecciosos y no infecciosos, que podrían estar causando los casos", dijo en una rueda de prensa en Ginebra la especialista de la OMS, Philippa Easterbrook.



A partir de lo que se ha podido observar se descarta la presencia de los virus causantes de los distintos tipo de hepatitis conocidas (A, B, C, D, o E), así como de bacterias que provocan la gastroenteritis en niños.



Asimismo, aclaró que "no hay nada que indique una relación con la vacuna contra la covid, puesto que una gran mayoría de los niños (en los que se ha detectado la enfermedad) no han recibido esta vacuna".



La OMS ha recibido hasta ahora reportes de 169 casos de esta nueva hepatitis en doce países y en siete casos (uno de cada diez) el cuadro ha sido tan grave que ha requerido un trasplante de hígado y un menor ha fallecido.



Sobre los informes de un posible vínculo con un adenovirus, Eeastbrook dijo que es una hipótesis que se está estudiando ya que ha sido detectado en 74 de los 169 casos. Los adenovirus son un grupo de virus muy comunes que se transmiten entre personas y suelen causar infecciones del aparato respiratorio y digestivo, en particular en niños.



Sin embargo, la experta explicó que "es muy inusual que un adenovirus cause este tipo de síntomas tan severos" y que por ello es importante seguir haciendo pruebas de diagnóstico sistemáticas para causas infecciosas y no infecciosas.



Los afectados tienen entre un mes y 16 años, que sufren de síntomas como dolores abdominales, diarrea, vómitos, coloración amarilla de la piel y presentan un nivel elevado de encimas hepáticas. Los afectados no presentan fiebre.

