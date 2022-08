A propósito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que arranca hoy, lunes 1 de agosto, y culmina este domingo, Coosalud EPS invita a todas las mamás a romper con los mitos acerca de la lactancia y a no interrumpir esta práctica, especialmente en las mujeres trabajadoras.



(Siga leyendo: Así se reconocerán las licencias de maternidad y paternidad en Colombia)



“La Organización Mundial de la Salud y la Unicef recomiendan que, como mínimo, durante los primeros seis meses de vida, los bebés se alimenten de lactancia materna exclusiva, mientras que la lactancia complementaria no tiene límite de edad”, apunta Enrique Mazenett, director nacional de Epidemiología de Coosalud.



(Además: La crisis alimentaria aumenta importancia de la lactancia materna)

La lactancia materna exclusiva consiste en la alimentación del bebé a base de leche producida por la madre, sin el apoyo de ningún otro sólido o líquido, a excepción de algún suplemento formulado por un pediatra, en caso de ser necesario.



(De su interés: ¿Está embarazada? Estos son los síntomas más frecuentes)



De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, de cada 100 niños que nacen en Colombia, tan solo 56 inician la lactancia materna en la primera hora de nacidos, práctica que puede ser mejorada si se tiene en cuenta que el parto institucional es de 95%.



A continuación, se relacionan algunos de los motivos por los cuales algunas mujeres deciden decir “no” a la lactancia materna:



- Argumentos estéticos, como la caída de los senos o senos blandos.



- Dolor al amamantar.



- El mito de que los suplementos son mejores que la leche materna.



- Vergüenza para lactar en lugares públicos.



- No adecuación de espacios apropiados en los entornos laborales.



Sobre este último punto, Johana Bonilla Esparza, analista nacional de Epidemiología de Coosalud, destaca que existen algunas condiciones de lugares de trabajo con buenas prácticas y empresas en las que se está apoyando la lactancia materna a través de políticas internas. “Nosotras podemos llenar y dejar los recipientes almacenados. Estos pueden estar refrigerados y ahí estamos garantizando el exceso de la leche materna al menor”, agrega.



Bonilla es enfática al afirmar que no existe otro alimento que iguale las cualidades de la leche materna: “Esta nos brinda una cantidad de ingredientes que no lo tienen otros alimentos, además de fortalecer el lazo afectivo entre mamá e hijo”.



De acuerdo con Mazenett, algunas de las ventajas de lactar son:



- En la mamá, se disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama.



- Así mismo, favorece la pérdida de peso.



(Lea también: Nutrición: principal ingrediente del desarrollo infantil)



- Igualmente, ayuda a la liberación de hormonas que producen felicidad y disminuyen el estrés.



- En el bebé, además, se facilita la generación de anticuerpos para evitar enfermedades.

Más noticias de Salud

-Denuncian fraude a la salud que se aprovecha de embarazadas







-Maternidad subrogada, una opción cada vez más conocida en el país