Una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Saint Louis (Estados Unidos) ha revelado que, entre los pacientes de 65 años o más, el diagnóstico de ansiedad está asociado significativamente con un mayor riesgo de demencia, y la exposición a las benzodiacepinas con un 28 por ciento más de riesgo de demencia.



Adicional, se ha determinado que las personas mayores que tienen poco contacto social pueden tener más probabilidades de perder volumen cerebral en general, y en las áreas del cerebro afectadas por la demencia, según un estudio publicado en la revista Neurology.



(Siga leyendo: Uso de ciertos medicamentos para el reflujo ácido, relacionado con riesgo de demencia)

“El aislamiento social es un problema creciente para los adultos mayores”, explicó uno de los primeros autores del análisis, Toshiharu Ninomiya, de la Universidad de Kyushu en Fukuoka, Japón, al referirse a los resultados del trabajo divulgado recientemente. En ese sentido, afirmaron que brindar apoyo a las personas para ayudarlas a iniciar y mantener sus conexiones con los demás puede ser beneficioso para prevenir la atrofia cerebral y el desarrollo de la demencia.

.La ansiedad en los adultos mayores puede estar relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes, depresión, aislamiento social, inactividad física, trastornos del sueño, Foto: iStock

Además, durante el primer estudio, cuando se prescribieron benzodiacepinas a pacientes con un trastorno de ansiedad, no hubo una asociación significativa entre estos medicamentos y la demencia incidente.



La investigación, publicada en la revista científica 'Journal of the American Geriatrics Society', ha evidenciado que, si bien existe una relación entre la ansiedad y la demencia, y entre las benzodiacepinas y la demencia, no hay relación entre estos medicamentos y la demencia cuando se prescriben a personas con un trastorno de ansiedad.



Se desconoce si el tratamiento de los trastornos de ansiedad tardíos con benzodiacepinas expone a los pacientes a riesgos adicionales de demencia. La ansiedad en los adultos mayores puede estar relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes, depresión, aislamiento social, inactividad física, trastornos del sueño, tabaquismo, obesidad, consumo de alcohol y carga de enfermedades crónicas.



La prescripción de benzodiacepinas a pacientes de edad avanzada es controvertida. Su uso se ha asociado con deterioro cognitivo a corto plazo, caídas y fracturas.



Este estudio de cohortes retrospectivo revisó los datos de salud electrónicos de 72.496 pacientes entre 2014 y 21. Los pacientes elegibles tenían 65 años o más, habían acudido a la clínica antes y después del índice y no habían padecido demencia durante los dos años anteriores a la fecha del índice. De la cohorte, el 85,6 por ciento eran blancos y el 59,9 por ciento mujeres. La edad media era de 74 años.



(Le puede interesar: Nueva vacuna podría ser la clave para prevenir el impacto del Alzheimer)



La ansiedad se asoció con un aumento del 19 por ciento del riesgo de demencia incidente, independientemente del uso continuado de benzodiacepinas. El consumo continuado de benzodiacepinas se asoció con un 28 por ciento más de riesgo de demencia. El consumo continuado de benzodiacepinas entre las personas con trastorno de ansiedad no redujo ni aumentó el riesgo de demencia.



**Con información de Europa Press

