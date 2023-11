Revelan agente infeccioso que afectó a niña en Santa Marta y causó su muerte

Esta semana, el caso de una niña de 10 años que falleció por una meningitis causada por agente infeccioso poco frecuente que habría en Santa Marta encendió las alarmas. La menor contrajo el agente infeccioso mientras estaba de vacaciones, lo que ocurrió en junio y fue notificado al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) del Instituto Nacional de Salud (INS) ese mismo mes, y hasta ahora se adelantaron las investigaciones para establecer cuál era el agente infeccioso.



De acuerdo con la información del INS, el reporte fue notificado por un hospital de Bucaramanga como una posible meningitis, que fue atendida en esa ciudad, de acuerdo con los protocolos de atención y de vigilancia establecidos.



Según el Instituto Nacional de Salud, como parte de la asistencia técnica a la Secretaría Distrital de Salud de Santa Marta y la Secretaría de Salud de Santander, se revisó el caso de la menor luego de que se hizo toda la investigación de campo en ambas ciudades por parte de las diferentes autoridades sanitarias locales, como corresponde a los protocolos de vigilancia para meningitis, y se determinó que el contagio fue con una ameba y que este agente infeccioso no genera riesgo para la comunidad.

De acuerdo con la información diagnóstica y epidemiológica, se descartó inicialmente que la meningitis fuera causada por una bacteria (Streptococo o Meningococo, como las más frecuentes) o por un virus (entre ellos, los de encefalitis equina).

Luego, en el análisis post mortem, el laboratorio de Patología del INS exploró la posibilidad de una afectación por un parásito ambiental y detectó hallazgos compatibles con una ameba. De acuerdo con los expertos, el caso no corresponde a una transmisión orofecal, dadas las características clínicas y ambientales, que sería el caso de las amebas que habitualmente causan enfermedad gastrointestinal.

Al explorar el caso, se concluyó que la niña tuvo múltiples inmersiones en diferentes cuerpos de agua donde contrajo el agente infeccioso. Este tipo de agentes parasitarios pueden entrar en contacto con el ser humano habitualmente en ambientes como una piscina o el mar u otro, pero no causan enfermedad. Sin embargo, algunos seres humanos tienen susceptibilidad anatómica o fisiológica a dichos agentes y al tener contacto con ellos pueden desarrollar una enfermedad que incluso puede llevar a la muerte. Esto ocurre de una manera muy particular y excepcional, no es un diagnóstico frecuente.

Un nuevo monitoreo realizado en ambas ciudades y después de confirmarse los resultados por laboratorio tampoco arrojó nuevos casos, incluso en los miembros de la familia que compartieron los mismos espacios con la menor de edad.

Luego de concluirse la investigación sanitaria, la secretaría distrital no encontró hallazgos que pudieran generar algún tipo de indicación sanitaria por la afectación específica de una u otra fuente de agua para fines de tipo recreativo u otros. Por tanto, se descartó el riesgo para la comunidad.

