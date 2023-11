¿Niebla mental? El incierto síntoma prolongado en el covid del que poco se sabe

Aunque el covid-19 parece lejano, todavía hay personas que aún lo padecen y sufren las consecuencias más allá de sus principales síntomas como tos, baja saturación, problemas al respirar, pérdida del olfato y dolores musculares.



Al largo de estos tres años, científicos han encontrado que el virus puede dejar rezagos persistentes en el cuerpo durante semanas o meses después de que este ataca el organismo. Un fenómeno denominado como 'covid prolongado' y que puede variar en la muestra de sus síntomas, ya que puede incluir compromiso respiratorio o síntomas neuropsiquiátricos como la 'niebla mental'.

De acuerdo con la biblioteca americana del 'National Center for Biotechnology Information' este último padecimiento está relacionado con las implicaciones a nivel neurológico que puede provocar la aparición crónica del Sars-CoV-2.



"Las alteraciones en el funcionamiento del cerebro, especialmente en las regiones asociadas con la cognición, pueden resultar de la infección por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus (SARS-CoV-2)", señala la entidad en su repositorio.



Aunque se conoce poco de esta condición, los expertos han logrado identificar que este presenta síntomas relacionados con la falta de concentración y en algunos caso pérdida de la memoria, como dificultad para encontrar palabras y problemas de atención.



De acuerdo con Mitchell Elkind , neurólogo tratante en el Servicio de Accidentes Cerebrovasculares del 'NewYork Presbyterian' se cree que estás afecciones se deben al covid prolongado, ya que aparecen una vez el virus ha hecho presencia en el cuerpo.



"Después de que los pacientes se recuperan de los síntomas típicos de covid-19, como fiebre, tos o dificultad para respirar, presentan esta niebla mental persistente. Muchos de estos pacientes no han tenido ningún accidente cerebrovascular o infección del cerebro, no han sufrido convulsiones ni nada que fuera neurológicamente obvio durante su infección por coronavirus, pero están presentando una alteración en su cognición", afirma el experto en entrevista con el portal informativo de dicho hospital.

¿Qué están haciendo los ciéntificos?

De acuerdo con una publicación de 2021, en la revista de Neurología Argentina, además de los síntomas descritos anteriormente, también se pueden incluir dificultad con la función ejecutiva, insomnio, migraña y síntomas neuropáticos, entre otros.



Por esta razón un grupo científicos de la Universidad de Yale ha hecho un estudio reciente para indagar cuál es la causa principal del covid persistente a nivel cognitivo, con el fin de obtener algún indicio que permita encontrar una solución a la niebla cerebral.



Para ello, los investigadores reunieron a 37 personas con antecedentes del covid que presentaron confusión mental, deterioro cognitivo y fatiga excesiva, tras el contraer el mismo.

Los resultados no fueron muy alentadores, ya que se logró constatar que el Sars, al parecer no provocaba un síntoma a nivel físico Foto: iStock

Sin embargo, los resultados no fueron muy alentadores, ya que se logró constatar que el Sars, al parecer no provocaba un síntoma a nivel físico en el cerebro que diera señales de porqué los afectados presentan aquellos síntomas.



"Al comparar a los individuos con neuro-PCC con participantes de control que nunca habían tenido COVID-19, no encontramos evidencia de neuroinflamación o disfunción de la barrera hematoencefálica lo que sugiere que la persistencia de la enfermedad central no es un factor principal del covid neurológico prolongado", señala el estudio publicado en el 'Journal of the American Medical Association'.



(Lea también: Lanzan nuevas vacunas contra Covid en Estados Unidos: están hechas contra nuevas variantes).



Aunque se mantiene el desconocimiento de la razón principal, los autores del estudio afirman que estos resultados son una ayuda para descartar hipótesis equivocadas que irán descartando múltiples posibilidades.



"Todavía no sabemos qué está causando el covid persistente neurológico, pero esperamos que con más estudios, al menos, podamos eliminar las teorías incorrectas", señaló Shelli Farhadian, una de las autoras de la investigación en un comunicado.

