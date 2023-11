Neumonía: todos los días muere al menos un niño cada 45 segundos por la enfermedad

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierte que, todos los días, muere al menos un niño cada 45 segundos a causa de la neumonía, siendo la enfermedad infecciosa que más muertes ocasiona en niños de todo el mundo.



Sin dejar de lado que, los adultos mayores de 65 años, también tienen un riesgo mayor, pues, el sistema inmunitario generalmente se debilita a medida que la gente envejece.



Dadas las cifras, es importante tener en cuenta que, la neumonía puede ser una enfermedad grave, por esta razón se deben tomar medidas para intentar prevenirla.



Cabe destacar que este padecimiento representa el 81% de las causas de muertes por infecciones neumocócicas, por lo que resulta fundamental redoblar esfuerzos a fin de evitar infecciones respiratorias agudas que provoquen hospitalizaciones y fallecimientos.



En la región, el neumococo es el segundo agente que causa neumonías adquiridas en la comunidad que requieren hospitalización, solo después del virus sincicial respiratorio. Si bien la susceptibilidad a las infecciones por neumococo es universal, estas son más frecuentes entre los 2 meses y los tres años y también después de los 65 años.

Gabriela Abalos, Líder Médica de Vacunas para Latinoamérica de Pfizer, advierte que más de un 95 % de todos los episodios de neumonía clínica y más de un 99 % de muertes por neumonía que sufren los niños menores de 5 años en todo el mundo se producen en los países de bajos y medios ingresos.



“Ante esta situación, las vacunas contra el neumococo han disminuido la mortalidad, morbilidad y discapacidad infantil asociadas a la enfermedad neumocócica. La identificación de serotipos varía según la región geográfica, edad y periodo de estudio; 6 a 11 de los serotipos más comunes causan aproximadamente un 70% de todas las infecciones invasoras en niños en el mundo, de esto, los serotipos 6A y 19A fueron asociados a neumonías bacterianas. Las vacunas actuales han demostrado un substancial impacto contra las neumonías generadas por los diferentes serotipos presentes”, resalta.



Cada año, la neumonía causa la muerte de más de 300 mil personas en el continente americano. Si bien el impacto de esta enfermedad alcanza a todos los grupos etarios, las infecciones por neumococo se presentan con mayor frecuencia en los extremos de la vida,1,3 en el caso de los niños, las cifras nos muestran que, cada año, más de 700.000 niños menores de cinco años mueren de neumonía, de los cuales más de 153.000 son recién nacidos, un grupo especialmente vulnerable a la infección. Siendo no menos alentador el panorama para los adultos mayores.



Con base en estas cifras, esta enfermedad se ubica como la quinta causa principal de muerte, solo por debajo de las cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y cáncer de pulmón, y por encima de la nefropatía, alzheimer, diabetes, cirrosis y cáncer colorrectal.



Una de las principales estrategias de prevención contra la neumonía es la vacunación, especialmente en los países que luchan con una doble carga de neumonía entre niños y adultos:



“El uso rutinario de vacunas contra la neumonía en niños ha cambiado sustancialmente la epidemiología de la enfermedad. En niños pequeños vacunados, la enfermedad a consecuencia de serotipos para los que hay vacunas ser ha reducido a niveles insignificantes. Adicionalmente, estudios han demostrado los programas de vacunación entre la población infantil conducirán, en promedio, a una protección sustancial entre toda la población en el transcurso de una década. Esta protección indirecta deberá ser considerada al evaluar la vacunación de grupos de mayor edad”, destaca la experta.

Neumonía: principal causa de muerte por infección en el mundo

Se estima que, la neumonía es la principal causa de muerte por infección en el mundo y los adultos mayores son una de las poblaciones con mayor riesgo de desarrollarla.



Es fundamental saber que, con el proceso natural del envejecimiento, ocurre un fenómeno en el sistema inmunológico que se conoce como inmunosenescencia, y se refiere a la disminución en la actividad y función del sistema inmunológico a causa del envejecimiento, de este modo, se incrementa el riesgo de infecciones, indica el doctor José Oñate, médico infectólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología.

De hecho, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, determina que, “las vacunas son importantes, en especial para los adultos mayores. A medida que envejecemos, el sistema inmunitario se debilita y puede resultar más difícil combatir las infecciones. Se vuelve más propenso a contagiarse de enfermedades como influenza o neumonía, además de sufrir complicaciones que pueden provocar enfermedades a largo plazo, hospitalizaciones e incluso la muerte”.



Es importante reconocer la causa de la neumonía para lograr un manejo adecuado de la enfermedad, pues, los virus respiratorios son la causa más común de neumonía en niños y adultos jóvenes, mientras que el virus de la Influenza es la causa más común de neumonía viral en adultos.



La neumonía puede tener más de 30 causas diferentes, que incluyen el virus respiratorio sincitial, el rinovirus, covid-19 y bacterias como el neumococo.



Por lo anterior, este atento sí presenta los siguientes síntomas:

Tos, en algunos casos puede expectorar una mucosidad verdosa o amarilla, o incluso mucosidad con sangre

Fiebre, que puede ser leve o alta

Escalofríos

Dificultad para respirar, que puede ocurrir solo cuando sube escaleras

Dolor en el pecho agudo o punzante que empeora cuando respira profundamente o tose.

Dolor de cabeza

Sudoración excesiva y piel pegajosa

Pérdida del apetito, baja energía y fatiga

Confusión, especialmente en las personas mayores

Tenga en cuenta que, “los adultos mayores con comorbilidades, es decir, hipertensos, diabéticos, con problemas pulmonares, cáncer, enfermedades inmunoreumatológicas, obesidad o sedentarismo, tienen mayor riesgo de infecciones, por esta razón, es mandatorio que todas las personas mayores de 60 años tengan sus esquemas de vacunación al día”, expresa el doctor Oñate.



Sin dejar de lado que, el covid-19 sigue siendo una enfermedad respiratoria de cuidado, como ya se sabe, las personas mayores tienen una probabilidad más grande de enfermarse gravemente, y en ocasiones causar la muerte, así lo señala el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento.



Es primordial, reconocer las enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacunación y aplicar la inmunización que sea necesaria, de acuerdo a la edad, afecciones, trabajo, estilo de vida o hábitos de viaje, esto con recomendación y guía previa del profesional de la salud.

Inmunícese contra los mitos

Pese a que la vacunación es una de las intervenciones de salud pública más eficaces, existen mitos con efecto negativo en la población, que reducen la protección frente a enfermedades prevenibles.



La doctora Shirley Correa, médica infectóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, hace un llamado a dejar de creer que:



• Después de la infancia y adolescencia no se requiere ninguna vacuna adicional

• Las vacunas solo están probadas para niños y no para adultos

• Las vacunas no son seguras

• Las vacunas enferman



De igual manera, la especialista invita a tener en cuenta los siguientes puntos claves para lograr un envejecimiento saludable:



• Consulte con el médico el esquema de vacunación adecuado, de acuerdo al grupo de edad y comorbilidades. Recuerde que las vacunas son la mejor estrategia de prevención de enfermedades infectocontagiosas y salvan millones de vidas cada año.



• Aplique las vacunas recomendadas por el profesional de la salud y actualice su aplicación cada vez que sea necesario.



• Si es un paciente inmunosuprimido, por cualquier condición, es importante entender que está en riesgo mayor de contraer enfermedades infecciosas graves, que pueden dejar secuelas o llevar a la muerte; por lo que siempre se debe consultar con el médico tratante las vacunas que se deben recibir para prevenir infecciones.



Además, realizar actividad física, mantener un balance nutricional, estar al día con el control de comorbilidades, consultar al médico antes de salir de viaje, y realizar un chequeo general por lo menos una vez al año, son otras medidas de prevención y protección que deberían considerar los adultos mayores como técnica de autocuidado, concluye el doctor Oñate.

