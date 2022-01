Recientemente ha estado circulando un estudio realizado por un equipo de científicos chinos de la provincia de Wuhan (lugar originario del covid-19) que descubrió una nueva cepa llamada NeoCoV, la cual temen que pueda dar el salto de animales a humanos.



Sin embargo, hay que aclarar que no se trata de una nueva variante del coronavirus que ha causado la pandemia mundial. Esta variante deriva de un tipo diferente de coronavirus relacionado con el Mers-CoV, conocido como Síndrome respiratorio de Medio Oriente.



El Mers-CoV, cuyos orígenes no se conocen del todo, es un virus que se transfirió a los humanos a partir de dromedarios infectados.



La OMS afirma que el 35% de los pacientes infectados por Mers-Covid han muerto, aunque esta cifra puede ser una sobreestimación, ya que los casos leves pueden haber sido “pasados por alto por los sistemas de vigilancia existentes”.



La entidad también añade que, "según el análisis de diferentes genomas del virus se cree que puede haberse originado en los murciélagos y posteriormente haberse transmitido a los camellos en algún momento del pasado lejano”.



En el estudio publicado esta semana, que NO ha sido revisado por pares, los científicos de Wuhan advirtieron que el NeoCoV podría causar problemas si se transfiere de los murciélagos a los humanos.



El estudio sugiere que hay una amenaza potencial de que el NeoCoV infecte a los seres humanos, pero no existen pruebas contundentes de que esto haya sucedido hasta ahora, ni indicios de lo transmisible o mortal que podría ser.



Si esto llegara a suceder, parece que la nueva cepa no podría neutralizarse de forma cruzada con anticuerpos dirigidos contra el Sars-CoV-2 o el MERS-CoV, lo que significa que la inmunidad natural y la inmunidad inducida por la vacuna probablemente no podrían detenerla.



“La nueva cepa puede usar eficientemente algunos tipos de enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) de murciélago y, menos favorablemente, ACE2 humano para entrar”, comentó el grupo de Investigadores de la Universidad de Wuhan.



A pesar de esto, el estudio previo sugiere que la infección de células humanas con NeoCoV es extremadamente ineficiente. Sin embargo, el informe resalta que "esto pone de relieve la necesidad de estar atentos a la propagación de las infecciones por coronavirus de los animales (principalmente los murciélagos) a los seres humanos”.

