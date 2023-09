El más reciente informe de Estadísticas Vitales del Dane deja una clara conclusión: Colombia, en términos sociodemográficos, se comporta como un país desarrollado. Es decir, mientras en los países en vías de desarrollo la natalidad aumenta, acá, de manera sostenida, lo que se ve es una caída de los nacimientos. Y al tiempo que eso sucede, el número de muertes crece, de manera leve, pues la población sigue envejeciendo.



Según Edna Valle, encargada de la producción de Estadísticas Vitales en Colombia, este es un proceso sociodemográfico que “ya no se puede detener” y que responde a factores que van desde la incorporación –cada vez mayor– de las mujeres al mercado laboral, la planificación de fertilidad, y la economía, entre otros.

“Esto va a seguir marcando así. Son procesos que ya no se pueden detener, que están inmersos en la sociedad y en la epidemiología. Colombia tiene ciudades donde ya se presenta una segunda transición demográfica, como es el caso de Bogotá, en donde el nivel de reemplazo de los nacimientos está por debajo de lo esperado. Además los estamos viviendo de manera acelerada. Para ser un país en vías de desarrollo tenemos comportamientos en la fecundidad de un país desarrollado, por los bajos niveles de reemplazo en la fecundidad”, resalta Valle.

Al respecto, explica Juliana Jaramillo, investigadora del Banco de la República y quien ha trabajado en temas de natalidad en el país, en Colombia la caída en fecundidad inició en 1965 y fue uno de los más rápidos del mundo. Esto, pues en solo 25 años se pasó de un promedio de siete hijos por mujer a menos de tres en 1980. La otra característica importante es que la caída fue generalizada: es decir, pasó de manera simultánea en casi todas las regiones del país.

Según la experta, tal vez las explicaciones más relevantes ante esta realidad son la expansión en la educación (en particular para las mujeres), la introducción y popularización de los anticonceptivos (con la fundación de Profamilia en 1965) y la caída en las tasas de mortalidad infantil.

“Valdría la pena mirar –y eso es algo que no aparece en el reporte del Dane– cuántas mujeres se quedan sin hijos en su vida. Porque al menos los datos de 1973 a 2005 nos muestran que hay poquísimo cambio en esto y que la mayoría de las mujeres en Colombia van a ser madres. Es decir, la caída de la fecundidad ha sido explicada no por la decisión de tener o no tener hijos, sino por limitar el número de hijos que se tienen”, señala.

De acuerdo con Piedad Urdinola, directora del Dane, la tendencia de menos nacimientos es un fenómeno global, relacionado con el proceso natural de envejecimiento de las poblaciones.

"Colombia es un país aún joven. Sin embargo, el descenso gradual de nacimientos se reflejará en una población más envejecida, generando un efecto en la fuerza laboral, en un mayor gasto en salud, así como una estructuración de servicios enfocados a población mayor. En general, implica una recomposición social debido a este proceso de transición demográfica. Es de resaltar que en América Latina este fenómeno ya es evidente en países como Uruguay y Argentina", asegura Urdinola.

Niños bajos de peso



Los datos presentados en carácter provisional (pr) muestran los nacimientos y defunciones que se han dado en el país en dos periodos de tiempo: segundo trimestre del año (entre el 1 de abril y el 30 de junio), y año corrido (entre el 1 de enero y el 31 de julio).

En ese sentido, el informe reporta que en los últimos 10 años se evidencia una tendencia decreciente en los nacimientos del segundo trimestre, con una disminución del -17,5 por ciento entre 2014 y 2023pr, lo que representa 26.799 recién nacidos menos. La mayor caída anual en el volumen de los nacimientos ocurridos y reportados en el segundo trimestre de cada año se presentó, de hecho, en este 2023pr, con una reducción del -10,5 por ciento, lo que equivale a 14.768 nacimientos menos con respecto al segundo trimestre de 2022pr.

Nacimientos por año en el último cuatrienio. Foto: Dane

Igual ocurre cuando se compara el año corrido (1 de enero hasta el 31 de julio de 2023), período en el que se presentaron 297.756 nacimientos, con una reducción del -9,3 por ciento respecto al mismo periodo del 2022. El año pasado, en ese lapso, se reportaron 328.218.

En cuanto a la distribución de sexo al nacer, esta sigue siendo muy similar. De los 297.756 nacimientos reportados en lo corrido del 2023pr, el 51,3 por ciento son hombres y el 48,7 %, mujeres.

Defunciones por sexo en los dos últimos años. Foto: Dane

Lo que sí alerta y llama la atención de los nacimientos es el aumento de casos nacidos vivos con bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos). Según datos del Dane, para la medición entre enero y julio, el año 2023pr fue el que tuvo mayor porcentaje de nacidos vivos con bajo peso, un 11 por ciento de todos los nacimientos que se presentaron, mientras que en 2022pr esa cifra fue de 10,4, en 2021 de 9,9 y en 2020 de 9,4 por ciento. Es decir, aunque cada vez nacen menos niños, el porcentaje de los que nacen bajos de peso es cada vez mayor.

Porcentaje anual de nacidos con bajo peso. Foto: Dane

Es de resaltar que las defunciones fetales han continuado en su tendencia decreciente. De acuerdo con los datos, en la medición de enero a julio, entre 2014 y 2023pr se ha visto una variación de - 47,6 por ciento, pasando de 27.991 decesos a 14.658. El número más bajo de defunciones por mes de ocurrencia se observa en junio de 2023pr con 1.888 casos, cifra que comparada con el volumen de defunciones del mismo mes del 2022pr registra una reducción del -19,2 por ciento (448 defunciones menos).

‘Sobremortalidad’



En cuanto a las defunciones no fetales, el informe del Dane señala que hubo un pequeño aumento para el segundo trimestre del año 2023pr, pues se registraron 67.426 casos, con una variación de 1,9 % en comparación con el segundo trimestre del año 2022pr. Y si bien, cuando se revisa el año corrido, de enero a julio, esa variación cambia a negativa, con un -8,9 por ciento con respecto al año corrido 2022pr, el informe sí advierte una “sobremoralidad”.

Cinco primeras causas de muerte en niños menores de 1 año. Foto: Dane

Esto, porque hay que tener en cuenta que la mortalidad de 2021 y 2022pr estuvo influenciada por la pandemia del covid. Y cuando se revisan las cifras del año corrido 2023pr, los casos se encuentran por encima de lo observado en el año 2019, cuando ya se veía una leve tendencia de aumento en las cifras de muertes.

Por otra parte, la distribución de fallecimientos por sexo se mantiene estable, siendo un 45,2 por ciento de casos de mujeres y un 54,8 de casos de hombres para el año corrido 2023pr, cifras similares al año corrido 2022pr, cuando fue 44,9 por ciento para mujeres y 55,1 para hombres.

En cuanto a las causas más comunes de muerte en el país para el año corrido 2023pr están las siguientes: Enfermedades isquémicas del corazón (17 %), Enfermedades cerebrovasculares (6,4 %), Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (5,9 %), Agresiones (5,1 %) y Enfermedades hipertensivas (3,7 %).

Diez primeras causas de muerte en el país. Foto: Dane

En ese punto, explica Edna Valle, del Dane, que no sorprende que las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias y las cerebrales encabecen la lista, dado que lo mismo sucede en sociedades con poblaciones cada vez más envejecidas, en las cuales la mayor cantidad de muertes termina dándose en personas mayores.

Alerta por diabetes en mujeres



El informe alerta por un crecimiento sostenido del porcentaje de muertes en mujeres por diabetes mellitus. Este incremento se da a pesar de que los fallecimientos por diabetes están disminuyendo. Según los datos, la diabetes mellitus ocupa el décimo puesto en las primeras 10 causas de muerte en el país, y en el año corrido 2023pr se registraron 4.698 casos, con una variación del –9,5 por ciento comparado con el año anterior.

Sin embargo, cuando se observa la cantidad de muertes entre hombre y mujeres se ve que hay una brecha creciente entre el porcentaje de casos que se dan por sexo. En ese sentido, mientras en el año corrido 2021 la brecha era de 16 %, siendo las mujeres las más afectadas, en 2023pr esa brecha aumentó hasta llegar al 20,7 más de casos de muertes por diabetes mellitus.

Allí es clave señalar, que las mujeres siempre han padecido de una mayor carga de la mortalidad debido a la diabetes, según el mismo informe que registra cifras desde 2011. Según la Fundación Voces Diabetes Colombia, la carga de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 es mayor en mujeres, por temas demográficos, de mayor prevalencia o riesgo, factores psicosociales o del entorno.

“Si bien la mujer es más tendiente a cuidarse o realizarse sus controles médicos, también tiene una sobrecarga de actividades asociadas al hogar y familia que conducen al descuido. En tal sentido, el sobrepeso y la obesidad afectan en mayor proporción a mujeres que a hombres”, señalan.

La doctora Eleonora Vizcaino, subgerente médica de Clínica La Colina y vicepresidente de la Federación Diabetológica Colombiana, dice que para reducir esas cifras se debe trabajar en acciones para que los ciudadanos tengan un estilo de vida más saludable, asistan a controles médicos frecuentes y controlen factores de riesgo como la precesión arterial, sobrepeso y obesidad.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD

