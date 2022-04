La modelo y empresaria colombiana, Natalia París, recomendó a sus seguidores una receta para adelgazar utilizando únicamente dos alimentos: rábano y tomate de árbol.



En el video publicado en TikTok, la modelo aconsejan beber este jugo en ayunas durante únicamente una semana para eliminar grasa, asimismo recomienda consultar al médico antes de empezar este proceso que promete perder kilos.



Lo cierto es que abundan en redes sociales dietas de todo tipo que prometen recuperar formas y compensar excesos. Dentro de ellas, sobresalen los batidos para quemar grasa.



Especialistas afirman que ningún batido natural conduce a perder peso en tan solo una semana. Sin embargo, cada vez es más común que las personas recurran a este tipo de bebidas 'detox' por influencia de redes sociales.



Bajo esta sombrilla, en palabras de la nutricionista Nohora Bayona - quien fue entrevistada con anterioridad por EL TIEMPO-, se extienden recetas en forma de smoothies, batidos verdes, licuados, zumos revitalizantes y otros similares que en lo único que se diferencian es en el nombre porque “en el fondo son la misma cosa: concentrados exentos de proteínas y de grasas”.



Bayona dice que aunque algunos de estos elementos son ricos en vitaminas y minerales, la mayoría también los son en azúcares. Muchos de ellos son de frutas y otros del tipo libre, mezclados con verduras que al licuarse pierden gran parte de su fibra, lo que facilita que estos glúcidos pasen más rápido a la sangre y se aumente la carga calórica. Un efecto contrario al que la gente espera.



Si bien no se trata de recetas prometedoras para perder peso, cabe destacar que el rábano y el tomate de árbol son alimentos con altos componentes nutricionales que podrían incorporarse en un plan de alimentación sano trazado por un profesional de la salud.



De hecho, el rábano es un alimento con un bajo aporte calórico gracias a su alto contenido en agua y bajo en nutrientes energéticos (proteínas, hidratos de carbono y lípidos). Luego del agua, su principal componente son las proteínas y la fibra. De su contenido vitamínico destaca la vitamina C y entre los minerales el hierro y el yodo.



Por otro lado, el tomate de árbol aporta interesantes componentes como polifenoles, carotenos y antocianinas. También es fuente destacable de vitaminas A, C y B6, y de algunos minerales como potasio, manganeso y cobre.



Para poder perder peso de manera eficaz, los expertos consultados coinciden en que se deben evitar las dietas restrictivas, aquellas que eliminan de tajo algún tipo de nutrientes porque es claro que el cuerpo necesita carbohidratos, grasas y proteínas, en proporciones adaptadas para cada persona, para un correcto funcionamiento del organismo.

