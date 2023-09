Durante la presidencia de Donald Trump, la palabra narcisismo se convirtió en una de moda. Y en los últimos años se ha popularizado en las redes sociales y en la prensa.

Como resultado, internet está plagado de ideas, consejos, historias y teorías de coaches, terapeutas, psicólogos y autoproclamados narcisistas sobre cómo navegar las relaciones con narcisistas o controlar los síntomas.



El término “narcisismo” se usa comúnmente para describir a cualquier persona que es egoísta y egocéntrica y hay un trastorno de personalidad conocido como trastorno narcisista de la personalidad.

Durante la última década, el crecimiento de las redes sociales ha causado cambios profundos en la forma en que las personas se comunican e interactúan. Navegar por Facebook, TikTok e Instagram se puede sentir como entrar en un campo narcisista, donde se comparte contenido de auto mejora (imágenes halagadoras, estados jactanciosos y vacaciones envidiables) con una vasta audiencia y se reciben comentarios inmediatos en forma de “me gusta” y comentarios de apoyo y cariño de los seguidores.



(Lea: Jugar fútbol americano se asocia con mayores probabilidades de Parkinson, según estudio)

Tipos de narcisismo

El doctor Otto Kernberg, un psiquiatra que se especializa en trastornos de la personalidad, diferencia entre narcisismo normal y patológico utilizando un marco que evalúa la capacidad de una persona para participar en relaciones románticas satisfactorias.



El narcisismo normal se refiere a un sentido de sí mismo que está bien integrado y que generalmente es para el bien propio, como un sentido saludable de orgullo en uno mismo y los logros de uno. El narcisismo patológico describe fluctuaciones extremas entre sentimientos de inferioridad y fracaso con un sentido de superioridad y grandiosidad.



Cada persona tiene un poco de narcisismo. Esto se puede evidenciar en la confianza en sí mismo o en la empatía que tenga consigo mismo. La investigación muestra que el narcisismo saludable ocurre a niveles subclínicos y puede ayudar a motivar a las personas a mejorarse y progresar en la vida.

Ya no hablamos de un narcisismo saludable o normal cuando hay un deseo excesivo de atención y aprobación cuando se busca alcanzar un objetivo, y se cuenta con una percepción grandilocuente de sí mismo.



(Siga leyendo: La poderosa vitamina 'fuente de la juventud': alimentos que la contienen y sus efectos)



Un narcisista patológico ve a todos los demás como una extensión de sí mismo. Quienes rodean a un narcisista, especialmente su círculo íntimo, deben demostrar perfección porque contribuyen a la imagen del narcisista. Al igual que muchos trastornos de la personalidad, el narcisismo se manifiesta en las relaciones íntimas a través del ciclo de idealización y devaluación, creando el concepto de la llamada relación tóxica.

Pareja y tratamiento

Un narcisista elige a sus parejas en función de si esta confirma y reitera su sentir grandioso de sí mismo. Y dado que están en esa búsqueda de validación, generalmente no están interesados en aprender mucho sobre la otra persona.



Las cosas que atraen a los narcisistas no son las características personales de la otra persona o incluso la conexión que sientan con su pareja, sino el estatus que perciba de esta, así como su atractivo. Desafortunadamente, como el interés genuino de un narcisista es típicamente superficial, el narcisista a menudo pierde interés en la relación de forma repentina, al igual como la comenzó.



(También: Descubren 29 genes que aumentan el riesgo de desarrollar epilepsia)



El abuso narcisista es una forma de abuso psicológico y emocional extremo marcado por la comunicación manipuladora y el engaño intencional para que la otra persona cumpla con los criterios de narcisismo patológico.

Dado que el narcisista a menudo desarrolla relaciones controladoras y manipuladoras con los amigos y familiares de la pareja, la víctima puede sentirse reacia a confiar en su círculo íntimo para obtener apoyo. Encontrar un terapeuta que se especialice en la recuperación del abuso narcisista es el primer paso para comenzar el proceso de curación.



Hay terapeutas que no están familiarizados con el término “narcisismo patológico”. Si no se encuentra un profesional en el tema, se podría acudir a terapeutas que se especialicen en terapia enfocada emocionalmente o terapia enfocada en transferencia. Estas terapias ayudan a identificar patrones destructivos de comunicación a medida que surgen durante las sesiones.



Las relaciones con una pareja narcisista son algunas de las más difíciles de tratar. Las parejas narcisistas a menudo no están dispuestas a participar en la terapia porque no admitirán que necesitan ayuda y les resulta difícil colaborar con el terapeuta. La terapia de pareja efectiva es rara, pero no imposible y puede ocurrir solo cuando la pareja narcisista reconoce que sus expectativas son irrazonables y destructivas.



(Siga leyendo: Mujeres mayores que mantienen peso corporal tienen probabilidades de vivir más: estudio)

Formas de violencia narcisista

El abuso narcisista puede ser insidioso y difícil de reconocer. Dado que los signos de abuso no siempre son obvios, es importante nombrarlos y reconocerlos. Aquí algunos de ellos:

Gaslighting: El narcisista utiliza una estrategia de manipulación conocida como gaslighting para hacer que la víctima dude de su propia capacidad para tomar una decisión o tomar una acción. Las personas usan esta técnica para mantener el control sobre el sentido de la realidad de la otra persona. En algunas relaciones, se desarrolla una codependencia entre el narcisista y la víctima en la que la víctima acepta la posición de autoridad del narcisista.

Mentalidad de víctima: El narcisista usualmente crea una narrativa falsa sobre cómo no obtuvieron lo que se suponía que debían porque fueron perjudicados por otros. Esta historia les permite sentirse con derecho a tener ira y resentimiento hacia cualquier persona, especialmente hacia quienes perciben como exitosas.

Ciclo de idealización y devaluación: Los narcisistas forman creencias polarizadas sobre sí mismos y otras personas, lo que significa que sus opiniones sobre sí mismos y los demás pueden ser excepcionalmente positivas o poco realistas. En algún momento, el narcisista comenzará a ver a su pareja como defectuosa y la acusará de no ser perfecta.

Sentimientos de vacíos: Según el doctor Kernberg, la incapacidad de los narcisistas para desarrollar relaciones satisfactorias y duraderas resulta en un mundo interno crónicamente vacío, que se deriva de confiar en un falso sentimiento de grandiosidad de sí mismo que le impide ser vulnerable.

ABRIL NISAN ILKMEN (*)

THE CONVERSATION (**)



(*) Candidata a doctorado en terapia de pareja y familiar, Adler University.



(**) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.