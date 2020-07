Música para el buen polvo / Sexo con Esther

La música, de acuerdo con estudios muy serios afecta el sistema nervioso, sobretodo en tres regiones: la del placer y las recompensas, la que define las conexiones sociales y la que procesa las emociones.

El asunto es, que de acuerdo con la Neuropsicóloga Rhonda Freeman, estas regiones están vinculadas de manera cercana con el aquello. De ahí que los sonidos armónicos amplifican el goce sobre el catre, además de fortalecer las conexiones con la pareja y además atenúa las malas experiencias.



Pero de acuerdo con las experta, si bien la música ayuda, no todas las canciones tienen el mismo efecto por lo que bajo esta premisa, algunos entendidos en asuntos de cama, referenciados por Susana Carrasco en un artículo, como Tracey Cox, analizaron en conjunto con una plataforma musical, las que serían las mejores canciones para acompañar el desempeño de la planta baja.



Entre ellas están 'Lets get it on', de Marvin Gaye, que en su cadencia de 'soul' dice que intenta refrenar un sentimiento que lleva durante mucho tiempo e invita de manera reiterada en un “hagámoslo cariño”, vamos a amar, hagámoslo dulzura, hagámoslo y parece ser de acuerdo con la entendida, que esto, si se escucha bajo las sábanas, redunda en más ganas.



Por la misma está 'Love to Love you baby' de Donna Summer, que adobada con gemidos, dice: "Hazmelo una y otra vez, me metes en tan terrible giro, en un giro. Me encanta amarte baby”, con lo que al parecer, las funciones mejoran.

Y quizás una de las que aparece en todas las listas de música para acompañar los polvos es Rihanna, que en este listado se cuela con 'Sex with me' y de paso es una de las voces más buscadas con esta intención.



Pero Rihanna no solo está presente en las listas de reproducción musical para encuentros acompañados, sino que también figura entre las más buscadas, a la hora del sexo en solitario, que junto a la canción anterior, prefieren su 'Wild Thoughts'.



Sin duda, 'Drunk in love' de Beyoncé, también es invitada a estas faenas, porque entre susurros que favorecen los preliminares, seguida de esa potente voz, dicen los que saben, es capaz de reforzar los quehaceres amatorios.

No en vano, Beyoncé es una de las voces que acompañan la banda sonora de la película '50 sombras de Grey'.



Pues la lista es larga y aquí se incluyen 'Sexy Back' de Justin Timberlake, 'Magic' de Coldplay y 'Need you tonight' de INXS. Sin embargo, como entre gustos no hay disgustos, la verdad es que para quienes convierten la música en un elemento imprescindible sobre la cama, basta su preferencia para sacarle jugo a este acompañamiento.

Así que pop, jazz, música clásica, rancheras, boleros o hasta reguetón pueden servir, siempre y cuando la gente tenga claro, que la música, sea cual sea, estimula los lugares del cerebro que favorecen los buenos polvos. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO