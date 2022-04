Con la celebración del sorteo de los grupos, con el cual se dio arranque hacia la recta final para la disputa de la Copa Mundo, se abren muchas posibilidades para aficionados y turistas que buscarán asistir a la fiesta más importante del fútbol que se celebra cada cuatro años.



(Le puede interesar: Mundial de Catar 2022: así quedaron los grupos tras el sorteo)



Pero en esta época, tras una larga pandemia que tocó todos los continentes, ¿saben cuáles son los requisitos para ingresar al país?



(Además lea: Mundial de Catar 2022: el grupo de la muerte y el 'grupo de la cenicienta')

(También lea: Mundial de Catar 2022: ¿Cuándo sale a la venta el álbum de Panini?)



El Ministerio de Salud Pública de Catar actualizó recientemente la política de viajes del país y desde el pasado 16 de marzo de 2022 entraron en vigor varios cambios importantes.



Para los viajeros nacionales y residentes de la UE y del CCG totalmente vacunados, la prueba PCR previa al viaje es ahora opcional, aunque si no se realiza, debe hacerse una prueba rápida de antígenos en las 24 horas siguientes a la llegada.



(Le recomendamos leer: Sorteo del Mundial de Catar: curiosidades y protagonistas de la ceremonia)



De igual forma, a cada visitante se le hará un testeo tras su llegada al hotel donde se hospede.



Para todos los viajeros se ha ampliado de 9 a 12 meses la validez de la inmunidad contra covid-19 que hayan recibido una dosis de refuerzo de la vacuna.



Para algunos que llegan de lugares en la lista roja de la pandemia, como China, debido a muchos casos que se ha reactivado, tendrían, de momento, cumplir con hasta 14 días de aislamiento, pero este periodo podía reducirse también debido a la reducción de casos nuevos en la mayoría de los países.



Adicionalmente, le exigirán la descargada en su teléfono móvil de la aplicación sanitaria Ehteraz, que está diseñada para que cada viajero cargue toda su información personal como el número del pasaporte, certificado de vacunación, el resultado negativo de la prueba PCR, lo mismo que las fechas del viaje y los destinos.



(No deje de leer: Mundial de Catar: DT de Argentina lamenta que Colombia no clasificara)



Todos los pasajeros deben firmar un formulario de compromiso y reconocimiento antes de llegar a Qatar. El formulario está disponible en el sitio web del Ministerio de Salud Pública, en el sitio web de la plataforma de preregistro www.ehteraz.gov.qa y en el formulario de reserva online de la respetiva compañía aérea.



Los viajeros que estén completamente vacunados con alguna de las vacunas aprobadas en el país (Pfizer/BionNTech, Moderna, AstraZeneca, Jansen/Johnson & Johnson) deberán presentar el certificado de vacunación original. Con esto evitará realizar una cuarentena.



(Lo invitamos a leer: Ramón Jesurún, nuevo 'miembro principal del Consejo Mundial de Fifa')



En tanto que los turistas que tengan vacunas parcialmente aprobadas (Sinopharm, Sinovac y Sputnik) se someterán a una prueba de anticuerpos a su llegada. Si el resultado es negativo, también estarán exentos de cuarentena.



ELTIEMPO.COM