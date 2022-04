La pandemia de covid-19 afecta de manera desproporcionada a hombres y mujeres en las Américas, siendo ellas las más afectadas. Así lo revela un informe dado a conocer por la Organización Panamericana de la Salud, el cual detalla que la crisis a todo nivel que desató el nuevo coronavirus contribuye a una mayor desigualdad de género en salud, que amenaza su desarrollo y bienestar.



(Lea también: ‘La cuarta parte de la humanidad tiene un problema de salud mental’).



Para empezar, los efectos socioeconómicos derivados de la emergencia se han empeorado en todos los ámbitos, particularmente para mujeres y niñas.



(De su interés: Niños y jóvenes, mayores víctimas de los siniestros viales en Colombia).

De acuerdo con una investigación de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), actualmente alrededor de 435 millones de mujeres y niñas viven con menos de 1,90 dólares estadounidenses por día, cifra que incluye 47 millones de personas sumidas en la pobreza como resultado de la pandemia.



“Las mujeres están perdiendo sus medios de vida con mayor rapidez porque se desempeñan en los sectores económicos más afectados”, explica el documento.

El efecto económico negativo, sumado al aumento de las tareas de cuidado y la exposición a situaciones de violencia como resultado del aislamiento social, constituye condiciones perjudiciales para la salud mental de las mujeres. Es más, una serie de publicaciones y estudios demuestran que los problemas en este campo se manifestaron con mayor frecuencia e intensidad que en varones.



Otro de los factores a tener en cuenta, dice el informe, es que cuando el epicentro del covid-19 se trasladó de Europa a las Américas en mayo de 2020, la pandemia profundizó las desigualdades de salud existentes en la región y dejó en evidencia las fisuras del sistema de salud vinculadas a las desigualdades socioeconómicas que afectan mayoritariamente a los grupos desfavorecidos.



En ese contexto, la OPS sostiene que se ha elevado la cantidad de mujeres con necesidades insatisfechas de métodos anticonceptivos modernos en la región, lo cual deja en evidencia la inviabilidad de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3,7 (cero necesidades insatisfechas de planificación familiar en 2030).



(De su interés: Unificar regímenes y otras recomendaciones para mejorar el sistema de salud).



En concreto, se registraría un retroceso equivalente a 20 o 30 años en este aspecto, propiciando 1,7 millones de embarazos no planificados, cerca de 800.000 abortos, 2.900 muertes maternas y cerca de 39.000 muertes infantiles.

Sintomatología diversa

De otro lado, la autoridad sanitaria señala que con base en la literatura científica, las muertes por covid-19 son más frecuentes en hombres que en mujeres, en todos sus niveles de gravedad. No obstante, dice el análisis, es necesario poner la lupa sobre las distintas etapas vitales en razón a que en algunos países mueren más mujeres que hombres por el virus en los grupos etarios de más edad.

Facebook Twitter Linkedin

En las mujeres, la pérdida del sentido del gusto y el olfato son problemas comunes tras sufrir lcovid-19. Foto: 123RF

En concreto, en México se identificó que las mujeres indígenas jóvenes son un grupo en situación de vulnerabilidad debido a la alta incidencia de casos confirmados de covid-19, así como mayor número de muertes respecto a las demás franjas de edad.



Por su parte, Argentina presenta proporciones similares de afectación en ambos sexos, mientras que en países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, la incidencia de casos del nuevo coronavirus es superior en los hombres.



En este sentido, las cifras en el continente dejan ver que la magnitud de la representación clínica grave es más usual en el sexo masculino (hospitalización e ingreso a la UCI en un 50 por ciento más que en el sexo femenino), mientras que las mujeres suelen mostrar signos y síntomas de leves a moderados.

Es innegable que la pandemia desnudó realidades

de salud pública, sobre todo en regiones apartadas de Colombia FACEBOOK

TWITTER

Según la OPS, “el mayor riesgo en hombres en América Latina y el Caribe ha sido atribuido principalmente a factores socioculturales, laborales, papeles desempeñados y estilos de vida, aunque también se han invocado posibles explicaciones biológicas relacionadas”. De este modo, los metanálisis precisan que en general la respuesta inmunitaria de las mujeres tiende a ser más eficaz y adaptativa a los virus.



Pero más allá de las manifestaciones respiratorias, uno de los hallazgos del estudio es que la presentación clínica de la infección por Sars-CoV-2 no afecta de igual forma al organismo de hombres y mujeres, una circunstancias que propicia a su paso desigualdades en el acceso a la atención médica, las conductas de búsqueda de ayuda y el uso individual de los sistemas de salud.



(Siga leyendo: Hipertensión arterial, un mal silencioso que se puede prevenir).



“La evolución del covid-19 hacia una neumonía es más frecuente en los hombres, pero en las mujeres son más habituales los problemas digestivos, dermatológicos y neurológicos de los que se derivan la agnosia (incapacidad para reconocer e identificar las informaciones que llegan a través de los sentidos) y la ageusia (pérdida del sentido del gusto)”, detalla el texto de la OPS.

En primera línea

Asimismo, las mujeres han estado en el centro de la respuesta a la emergencia sanitaria en tareas como el cuidado (tanto remuneradas como no remuneradas) y representan la mayor parte de trabajadores del sector salud y por ende en los espacios de mayor riesgo de contagio del virus.



El panorama del personal de la salud cobra especial relevancia si se tiene en cuenta la elevada proporción de mujeres que se desempeñan en este sector, sobre todo porque sus funciones se asocian a la primera línea de atención en este campo. Las cifras son contundentes: a nivel mundial, el 70 por ciento del personal de salud de primera línea son mujeres y en la región de las Américas, el 86 por ciento del personal de enfermería es femenino.



Con fecha al 31 de enero de 2021, los informes de los ministerios de Salud de la región de las Américas daban cuenta de más de 1,3 millones de casos de covid-19 entre los trabajadores de la salud en general, haciendo énfasis en que de los más de seis mil trabajadores que murieron por esta causa, el 72 por ciento eran mujeres, a lo que se suma una diferencia aún más marcada en el grupo de edad de 40 a 49 años en el que el porcentaje asciende al 74 por ciento.

Facebook Twitter Linkedin

La mayoría del personal de la salud son mujeres. Foto: @mauriciomorenofoto

De igual forma, cabe mencionar que de acuerdo con la OPS, la frecuencia de contactos de riesgo con pacientes con Sars-CoV-2 es mayor en mujeres que en hombres en todos los grupos etarios. Aun cuando son ellas las que desempeñan roles que las exponen a riesgos mayúsculos que terminan por afectar no solo su salud sino la de sus familias, además asumen mayores costos físicos y emocionales como resultado de jornadas extendidas y extenuantes, alejadas de sus hogares.



De hecho, el informe destaca que en comparación con sus colegas masculinos, las trabajadoras de la salud realizan en promedio más horas extras, son más vulnerables a episodios de violencia laboral y por si fuera poco tienen menos acceso a elementos de protección para realizar sus tareas.



(Le sugerimos consultar: Comienzan estudios clínicos de vacuna nasal contra covid-19 en Colombia).



En lo que respecta a salud mental, la iniciativa ‘Health Care Workers’ (Heroes) –desarrollada por la Universidad de Chile con la OPS– en su primera etapa revela información preliminar de nueve países de América Latina, en el que se plantea que la media de síntomas depresivos (evaluada mediante la escala PHQ-9) fue mayor entre mujeres en comparación con hombres (6,75 y 5,51 respectivamente), a lo que se suma que las mujeres presentaron mayor nivel de angustia emocional (evaluado con la escala GHQ-12) (14,2 y 12,99) y reportaron mayor frecuencia de ideación suicida (9,9 y 7,8 evaluado a través de la escala GHQ-12) que los hombres e informaron que se sentían más preocupadas que los hombres por contagiar a sus seres queridos (72,2 por ciento y 66,5 por ciento respectivamente).

Una mirada a Colombia

Si bien el estudio no muestra específicamente el caso colombiano, algunos indicadores muestran que la situación del país no difiere de los resultados generales de la región.



Para comenzar, en términos socioeconómicos el Dane ha destacado que los puestos de trabajo que faltan por recuperar para volver a los números prepandemia son casi todos los que estaban ocupados por mujeres. En otras palabras, por cada hombre que recuperó su trabajo, cuatro mujeres no lo habían hecho. Además, las mujeres realizan trabajos no remunerados que los hombres una proporción tres veces mayor.



Si bien la participación de las mujeres ha aumentado en el mercado laboral del 46,4 por ciento al 53,1 por ciento desde el 2008 al 2019, esta se ha dado en condiciones más precarias, informalidad y con ingresos inferiores a los percibidos por los hombres, con el agravante de que en país la pobreza en hogares con jefatura femenina es del 31 por ciento.



(También: Caries, en aumento por falta de controles odontológicos regulares).

Como en los demás países de la región, en Colombia la percepción de afectación de la salud mental aumentó de manera generalizada, sin dejar de lado que las mujeres fueron las más afectadas FACEBOOK

TWITTER

Por otra parte, para la salubrista Elizabeth Beltrán en el país existe una brecha entre las normas y el disfrute de los derechos. “La salud como derecho fundamental se reconoce a través de la Ley Estatutaria de Salud en el 2015, es un avance formal, pero en la práctica el modelo predominante que favorece la privatización sobre la responsabilidad del Estado concentra como prioridad las ganancias y el lucro de los privados sobre el derecho de las personas, afectando también a las mujeres”, asegura la experta, quien agrega que es innegable que la pandemia desnudó esta realidad sobre la salud pública, la cual se recrudece en regiones apartadas del país en donde la atención llega muy tarde.



En cuanto a la violencia intrafamiliar, un acercamiento a través del boletín del 8 de marzo del 2021 de la Corporación Sisma Mujer (ONG por los derechos humanos de la mujer) evidencia el incremento de este flagelo durante la pandemia, aunque en el 2020 los registros médico-legales disminuyeron como consecuencia –dice la ONG– de la falta de acceso a denuncias y asistencia por parte de las comisarías de familia, salvo en los casos extremos. Entre enero y agosto de 2020 en Colombia se registraron 359 feminicidios, situación especialmente preocupante si se tiene en cuenta que las mujeres estuvieron encerradas con sus victimarios.



“Como en los demás países de la región, en Colombia la percepción de afectación de la salud mental aumentó de manera generalizada, sin dejar de lado que las mujeres fueron las más afectadas”, afirma Beltrán. Al respecto, en una investigación publicada en 2020, Profamilia concluye que aproximadamente 3 de cada 5 mujeres expresaron sentirse nerviosas y cansadas sin motivo en medio del aislamiento.



(Le puede interesar: ¿Por qué mueren las neuronas? Esto dice la ciencia).



En la misma dirección, la encuesta realizada por Cifras y Conceptos y FundaCreSer reveló que las mujeres expresaron sentirse estresadas (31 por ciento), angustiadas (49 por ciento), inquietas (58 por ciento), unos números más altos respecto a las respuestas de los hombres encuestados, quienes manifestaron dichos síntomas en un 25 por ciento.



UNIDAD DE SALUD

En Twitter @SaludET