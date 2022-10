Debbie Medina, una mujer de raíces hispanas, estuvo al borde de la muerte, en una afección que se derivó tras una hipertensión, enfermedad que denominan la ‘asesina silenciosa’, que estuvo mal controlada y que por poco le cuesta la vida.



(Le puede interesar: Estudio desnuda inequidades en vacunación contra el covid-19)

(No deje de leer: Nos está matando: consumo de combustibles fósiles está destrozando nuestra salud)



Todo comenzó un sábado de junio, cuando de un momento a otro sintió una inusual fatiga extrema que la dejó postrada. De inmediato llamó a la línea de emergencia 911. “Pensé que iba a morirme”, relató en una entrevista que concedió a Univision Noticias.



Cuando recibió la atención médica su diagnóstico fue contundente. Debía ser operada de urgencia por afectación al corazón. Su arteria aorta, la que bombea la sangre al organismo, se había desgarrado, algo que médicamente se conoce como ‘disección aórtica’. Si no se trata a tiempo el riesgo de una muerte es inminente.



De acuerdo con estadísticas, el 95 % de las personas que sufren una disección aórtica no sobreviven una semana.



(No deje de leer: Así podrá mantener y perder peso con el método del plato saludable de Harvard)



Los síntomas de esa enfermedad son muy claros: dolor agudo en el pecho que luego cede y puede irradiarse a otras áreas como hombros, cuello, brazos o abdomen, desmayos o mareos, dificultad para caminar, sudoración, náuseas y fatiga.



“Cualquier presión arterial mal controlada se asocia con el riesgo de disección aórtica. La aorta es como una tubería con un motor que corre a determinada velocidad. Si la presión arterial es demasiado alta la tubería no puede soportarla y ¿qué pasa?, pues explota”, explicó en entrevista con Univision Noticias, Omar Lattouf, cirujano cardiovascular del hospital Mount Sinai Morningside, en Nueva York, especialista que atendió a la paciente.



(Además lea: ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico y cuáles son sus causas?)



ELTIEMPO.COM