La historia de Helen Bender, una mujer de 26 años, le ha dado la vuelta al mundo luego de realizarse los exámenes médicos que dieron como resultado un diagnóstico impactante por parte de los especialistas,



La joven, que vive en Alabama, Estados Unidos, descubrió que tenía cáncer en etapa 4. Pero uno de los puntos más curiosos de este caso es que una rutina de TikTok fue la que la alertó de lo que sucedía en su cuerpo.

Como es costumbre actualmente, muchos videos en esta red social dan tips de belleza que los usuarios siguen para cuidar de su salud y esto fue precisamente lo que hizo Helen, quien siguió una rutina de belleza que sugería tomar una piedra y frotarla por su piel para eliminar impurezas.



Fue entonces cuando halló una protuberancia en la parte baja de su mentón, lo que prendió las alarmas e hizo que se dirigiera hasta su médico.



“Cuando noté ese bulto no estaba segura de qué era. Como me enfermo mucho, pensé que era un ganglio linfático inflamado. Si no hubiera seguido esa tendencia de TikTok no hubiera logrado una revisión. Pude haber muerto”, expresó, de acuerdo con información del Daily Mail.

Incluso en un TikTok narra su historia y experiencia con este tema. En el clip también muestra el 'bulto' que encontró.



Helen también contó que se sometió a un tratamiento para manejar los tumores que tenía en el cuerpo, este proceso médico hizo que el tamaño de dichos tumores se redujera y luego de ocho meses de terapia ya no siente dolor.