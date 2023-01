Investigadores de la Universidad de Bergen (Noruega) han descubierto un nuevo método que, en cuestión de horas, permite predecir si determinados pacientes de cáncer sobrevivirán o no a la quimioterapia.



La leucemia mieloide aguda es un cáncer de la sangre agresivo con escasa supervivencia. A pesar de las altas tasas de respuesta inicial a la quimioterapia, los pacientes suelen recaer debido a la selección y desarrollo de células leucémicas resistentes a la quimioterapia.



"Cuando se trata a pacientes con leucemia, es un reto seguir rápidamente si el paciente está respondiendo a la terapia o no", ha comentado Benedicte Sjo Tislevoll, investigadora de la Universidad de Bergen y líder del nuevo estudio, que se ha publicado en la revista científica 'Nature'.



Actualmente, la respuesta a la terapia se mide tras semanas o meses de tratamiento, con lo que se pierde un tiempo importante. Sin embargo, la respuesta inmediata a la quimioterapia puede medirse investigando las propiedades funcionales de las células leucémicas.



"Nuestros resultados muestran que la proteína ERK1/2 aumenta en las primeras 24 horas de quimioterapia en los pacientes que tienen una mala respuesta a la terapia. Creemos que esta proteína es responsable de la resistencia de las células cancerosas a la quimioterapia y puede utilizarse para distinguir a los que responden de los que no.



Creemos que se trata de una clave importante en nuestra comprensión del cáncer, y nuestro objetivo es utilizar esta información para cambiar precozmente el tratamiento de los pacientes que no responden a la terapia", ha resaltado la investigadora.

