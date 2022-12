Los infartos de miocardio se convierten en una de las afecciones que incrementan en épocas de fin de año, especialmente en la temporada de Navidad y Año Nuevo. El cardiólogo Gabriel Robledo Kaiser explica cómo prevenir esta emergencia.



(Lea también: Colombia tendrá su primer Centro de Regulación Emocional Infantil)

Durante este periodo, las personas generalmente consumen más alimentos e ingieren mayor cantidad de bebidas alcohólicas, aumenta el estrés por la programación de los viajes y de las reuniones sociales, se practica menos ejercicio, el sueño puede disminuir, y muchos se demoran en consultar estas manifestaciones con un profesional de la salud por miedo a ser hospitalizados, por lo que prefieren dejarlo para el “próximo año”, esperando a que pasen las fiestas.



De acuerdo con un estudio de la Asociación Americana del Corazón, la muerte por enfermedad cardíaca aumenta hasta un cinco por ciento durante la época de vacaciones.



Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en 2015 —último año en el que se han publicado datos— murieron 17,7 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, lo que representa un 31 por ciento de todas las muertes registradas en el mundo.



El cardiólogo Gabriel Robledo Kaiser, director del Centro Cardiológico de Bogotá, explica que “el Infarto de Miocardio (IM) se produce por un coágulo que bloquea el flujo de sangre de una arteria del corazón y el músculo no recibe sangre rica en oxígeno”.

La OMS calcula que en 2015 murieron 17,7 millones de personas por enfermedades cardiovasculares. FACEBOOK

TWITTER

El experto explica que es ahí cuando este tejido se muere. “La mayor parte de las veces se presentan síntomas como fatiga, dolor en el pecho, palpitaciones, que no se sienten previamente, o que han aumentado en esta época (lo cual puede ser un aviso que algo sucede en el corazón). Y si no se trata de inmediato pueden venir efectos mortales”, alerta.



Lo cierto es que comer en exceso en esta época lleva a consumir una mayor cantidad de sal, lo que, a su vez, aumenta la presión arterial y, por lo tanto, obliga al corazón a trabajar mucho más. Con el alcohol pasa algo similar y por eso el exceso de alcohol no es saludable -así sea solo por la época de vacaciones-.



Según Robledo, otra de las causas comunes es el estrés, en algunas personas por la soledad, en otras por recuerdos de familiares que han fallecido, así como la ansiedad y la depresión, que tienen efectos perjudiciales para el corazón.



Asimismo, las enfermedades respiratorias, causadas por el virus de la gripe, aumenta principalmente con las bajas temperaturas actuales: “Y ahora más, con el covid-19, que se ha incrementado en estas épocas por las multitudes y la falta de uso de los tapabocas”.



Una última causa que rescata el especialista son los medicamentos que se dejan de tomar, tanto por olvido como porque algunos priorizan el alcohol que no podrían tomar si continúan el tratamiento. También hay quienes no los llevan cuando van a viajar.

Facebook Twitter Linkedin

El Infarto de Miocardio (IM) se produce por un coágulo que bloquea el flujo de sangre de una arteria del corazón. Foto: iStock

Si una persona presenta síntomas como los mencionados anteriormente, puede empezar con rutinas de ejercicio y técnicas de relajación para aliviar el estrés. Adicionalmente, es importante que se monitoree la presión arterial como se ha venido haciendo durante el año.



Robledo asegura que es importante vigilar estos parámetros y recomienda siempre llevar a la mano un tensiómetro, si la persona es hipertensa: “No piense que va a descansar de tomarse la presión en esta época y cuando regrese lo vuelve a hacer”.

También asegura que hay que tener en cuenta el menú diario.



“Si usted prepara la comida minimice el uso de sal. Coma con mesura, porque en esta época las comidas son abundantes y con mucho carbohidrato y grasas animales. Consuma agua antes y durante la comida, con eso va a evitar comer en exceso”, recomienda el experto, quien además invita a consumir porciones más pequeñas, evitar repetir la porción y reducir el consumo de jugos altos en azúcares.



Finalmente, Kaiser precisa los consejos para prevenir un IM: evitar el consumo excesivo de sodio, no comer ni tomar alcohol en exceso, no dejar de tomar medicamentos usuales, hacer ejercicio todos los días y realizarse una prueba de covid-19 ante síntomas sospechosos.

Más noticias de Salud