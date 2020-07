1 de cada 4 muertes por covid en Colombia se daría fuera de hospitales

Todos los infectados y muertos confirmados por covid-19 en Colombia son registrados en los sistemas de vigilancia y seguimiento de la pandemia, pero, además, se ha configurado una base de datos a la que ingresan todos los casos después de haber sido rigurosamente identificados y revisados, en un proceso dispendioso pero necesario para tener certezas en la información.

Esa base de datos se llama Seg-Covid. Allí se cargaron 159.691 casos entre el 1.º de mayo y el 21 de julio, de los cuales 109.994 fueron documentados de manera completa con datos como identificación plena y características del aseguramiento. El resto está en proceso.



Con esos datos y también basados en el de personas fallecidas en el Registro Único de Afiliados (Ruaf) y en el Instituto Nacional de Salud, funcionarios técnicos del Ministerio de Salud hicieron un análisis sobre los lugares de muerte de las víctimas de covid-19 en el país.



Partieron de una base de 3.888 fallecidos, y se les hizo seguimiento estricto a 3.006 víctimas mortales de covid-19.



Se encontró que 1.152, es decir, el 38 por ciento, fallecieron en unidades de cuidados intensivos; 97 de ellos (3 por ciento), en cuidados intermedios; 506 (17 por ciento), en áreas de hospitalización; 252 (8 por ciento), en servicios hospitalarios no especificados; 200 (7 por ciento), en otros servicios hospitalarios (urgencias, áreas de extensión), y 799 (27 por ciento) fueron clasificados como extrainstitucionales (fuera de los hospitales).



Sobre el mismo análisis, 606 de los 3.006 fallecidos analizados se registraron directamente en Bogotá.



De ellos, 245 (40 por ciento) murieron en unidades de cuidados intensivos; 10 (2 por ciento), en unidades de cuidados intermedios; 115 (19 por ciento), en el área de hospitalización general; 35 (6 por ciento), en otros servicios hospitalarios identificados; 38 (6 por ciento), en servicios institucionales no especificados, y 163 (27 por ciento) fallecieron por fuera de los hospitales.



Esa misma proporción de 27 por ciento de fallecidos (171) fuera de los centros médicos se encuentra al analizar las cifras de personas que bajo la denominación de atendidas en Bogotá registran 645 fallecidos. De ellos, 266 (41 %) perecieron en UCI; 11 (2 por ciento), en cuidados intermedios; 120 (19 por ciento), en áreas de hospitalización general; 38 (6 por ciento), en otros servicios institucionales identificados, y 39 (6 por ciento), en servicios institucionales no especificados.

Un fenómeno global

Las muertes en lugares distintos al hospital son un fenómeno generalizado en los países más azotados por el coronavirus. Un informe revelado esta semana por Radiotelevisión Española aseguró que solo en residencias para adultos mayores han muerto 19.649 personas con covid-19 o síntomas parecidos. Según esa información, el 69,1 por ciento de las muertes ocurridas en España habrían tenido lugar en estas residencias.



En el mismo sentido, una investigación publicada por el diario británico The Guardian reveló que, desde el inicio de la pandemia hasta el 24 de abril, en el Reino Unido habían ocurrido 8.000 muertes en exceso en las casas, de las cuales 1.431 estaban relacionadas con covid-19.



Las cifras de muertos que no son institucionales generaron en Europa la necesidad de corregir los recuentos de la pandemia luego de que, a mediados de abril, Italia, Francia y España empezaron a incluir en sus listas a las personas fallecidas en casa durante el confinamiento o los decesos que habían ocurrido en residencias de cuidado o ancianatos.



Sin embargo, en el caso colombiano y según el Ministerio de Salud, estos fallecimientos siempre han sido incluidos en las estadísticas que se informan.

Récord de muertes

En el reporte dado a conocer ayer por las autoridades de salud, Colombia registró el número más alto de muertes confirmadas hasta la fecha, con 380 fallecimientos, de los cuales la mayoría se presentaron en Bogotá, con 125.



Los decesos por covid-19 informados en la capital representan el 32,89 por ciento de los reportados en todo el país, lo que equivale a uno de cada tres.



En el informe revelado ayer llaman la atención las cifras de Córdoba, que aportó 52 fallecimientos. Le siguen en el listado con más muertes reportadas ayer Antioquia, con 35; Atlántico, con 31, y Valle del Cauca, con 30.



En cifras generales, Colombia alcanzó las 9.454 muertes confirmadas por covid-19, y se espera que en los próximos dos días supere la cifra simbólica de 10.000 fallecimientos.



El porcentaje de mortalidad frente a los casos totales, que llegaron a 276.055, es de 3,42 por ciento. Sin embargo, este dato presenta asimetrías regionales que muestran a Córdoba con 11,2 por ciento, a Guainía con 6,7 por ciento, a Sucre con 6,2 por ciento, a Bogotá con 2,6 por ciento y a Antioquia con 1,4 por ciento.



