En Colombia, el accidente cerebrovascular se ubica dentro de las cinco principales causas de muerte con casi 16.000 muertes anuales por la enfermedad (15.983), siendo Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca en donde se registra el mayor número de decesos, según el reporte de estadísticas vitales del Dane, con corte a 2021.

Conocido comúnmente como derrame cerebral o infarto al cerebro, el accidente cerebrovascular ocurre cuando se ocluye (obstruye) un vaso sanguíneo cerebral, es decir que no hay flujo de sangre hacia una zona del cerebro, en su gran mayoría por coágulos que se forman fuera del cerebro y viajan hacia este.



EL TIEMPO consultó al neurólogo Alejandro Rabinstein, experto en el tratamiento de la enfermedad cerebrovascular de la Clínica Mayo, para hablar de los aspectos más importantes en cuanto a la prevención y tratamiento del accidente cerebrovascular (ACV)

El cerebro resiste muy poco tiempo sin sangre y oxígeno; por tanto, cuando se ocluye un vaso sanguíneo cerebral hay una parte del cerebro que sufre inmediatamente y que puede morir en minutos. Foto: iStock

Cuando se habla de un accidente cerebrovascular, los especialistas hacen énfasis en que cada segundo cuenta y muchos neurólogos dicen que el tiempo es importante, ¿qué tan determinante es el tiempo en el éxito que pueda tener el paciente?



El cerebro resiste muy poco tiempo sin sangre y oxígeno; por tanto, cuando se ocluye un vaso sanguíneo cerebral hay una parte del cerebro que sufre inmediatamente y que puede morir en minutos. Pero alrededor de esa zona de lo que llamamos el centro del evento isquémico, la parte del cerebro que no puede sobrevivir hay otra zona que no recibe suficiente sangre, pero puede sobrevivir por algún tiempo gracias a la contribución de los otros vasos sanguíneos, la circulación no es normal, pero es suficiente para permitir la subsistencia de ese tejido de bajo flujo sanguíneo por algún tiempo más y esa es la parte del cerebro que nosotros podemos salvar. Le llamamos penumbra isquémica, básicamente ese tejido en riesgo es parte del cerebro que va a morir si no reabrimos el vaso sanguíneo y esto es lo que nos lleva a la importancia del tiempo en el tratamiento. Mientras más rápido reabrimos el vaso sanguíneo, mejores chances tiene el paciente.

Además del tiempo, ¿qué otros factores son determinantes al momento de sobrevivir a un accidente cerebrovascular?



Por lejos, lo más importante es el tamaño del infarto; en segundo lugar, la edad del paciente y, en menor medida, otras enfermedades que sufra ese paciente. Y en definitiva el factor protector más importante es la posibilidad de acceder a un tratamiento.



¿Qué avances hay en cuanto al tratamiento?



Lo más importante, sin duda, ha sido el advenimiento de técnicas endovasculares más efectivas. Pacientes que tienen los ACV más severos, aquellos con oclusiones de las arterias más grandes en el cerebro, pueden ser salvados con el tratamiento que llamamos ahora trombectomía mecánica con un catéter, lo que hacemos es remover el coágulo y esto puede ser como un agregado al tratamiento que hemos tenido en los últimos 25 años, que es la trombólisis endovenosa, que se usa durante las primeras 4 horas y media. El tratamiento por catéter en aquellos pacientes que tienen tejido cerebral salvable puede utilizarse hasta 24 horas después del inicio de los síntomas.

¿Este tipo de técnicas se usan ya en América Latina o se podría decir que aún estamos rezagados en el tratamiento?



Alejandro Rabinstein, experto en el tratamiento de la enfermedad cerebrovascular. Foto: Clínica Mayo

Definitivamente están disponibles, pero no en toda América Latina. Fundamentalmente, el tratamiento por catéter está en las ciudades más grandes; por ejemplo, en Bogotá hay centros médicos de avanzada que van a poder tratar a pacientes con estas técnicas, pero en lugares más rurales no están disponibles y por eso es tan importante tener un sistema de salud en donde no importa en dónde se encuentre el pacientes sea atendido inicialmente en donde se tenga una logística definida y eficiente para trasladar a ese paciente a un centro en el que pueda ser tratado de manera adecuada.



Pienso que en este es que está rezagada América Latina. Las políticas de salud no son lo suficientemente organizadas como para permitir que los pacientes que inicialmente sean vistos en lugares en donde no se tienen todas las posibilidades de tratamiento sean llevados de manera eficiente a donde eso sí es posible. Es importante que aquellos que tienen la posibilidad de decidir y de generar políticas sanitarias entiendan la importancia de tener un sistema de comunicación, transporte de ambulancia, etc., en donde estén bien definidos los centros que realmente pueden atender estos casos.

Todos queremos prevenir definitivamente que algo como un ACV se nos pueda presentar; se nos repite de manera constante que debemos tener hábitos saludables, pero en este caso, ¿cuál es la mejor clave de la prevención?



Tiene razón, a estas alturas del partido ya sabemos que hay que evitar la dieta poco sana, las grasas saturadas, no fumar, no consumir alcohol en exceso, pero si bien hay mucho énfasis en esto, hay menos y en especial en las poblaciones latinas en los perjuicios del sedentarismo y los beneficios del ejercicio aeróbico. Creo que los profesionales de la salud debemos hacer un mejor trabajo en enfatizar en evitar una vida sedentaria y la necesidad de ejercitarnos como mínimo 3 veces a la semana, ideal 5 veces a la semana durante 30 minutos diarios con ejercicio aeróbico principalmente.

