Muere un segundo médico por coronavirus en Bogotá

EL TIEMPO pudo confirmar que en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar de Bogotá falleció este sábado en la noche el anestesiólogo William Gutiérrez, a causa de una neumonía producida por el nuevo coronavirus.



Gutiérrez había sido oficial de los servicios de la Fuerza Aérea y se desempeñaba como anestesiólogo e intensivista en varias clínicas de Bogotá, entre ellas el Centro Policlínico del Olaya y la Clínica Los Nogales.



Con su muerte ya son dos los profesionales de la salud que pierden la vida en las últimas horas tras haber contraído el virus. El primero fue el médico de la Clínica de Colombia, Carlos Fabian Nieto.

Foto: Archivo particular

Se sabe que el especialista tenía 59 años y padecía una diabetes. El médico Gutiérrez quedó viudo hace poco y deja cinco hijos, uno de ellos también anestesiólogo.



El ministro de salud, Fernando Ruiz, señaló esta noche que tras las muertes de los dos médicos conocidas este sábado quería expresar "nuestro mayor sentimiento de pesar a sus familias, a la instituciones en las cuales laboraron, todos los colegas y trabajadores de la salud que estuvieron cerca de ellos. Los acompañamos profundamente".



El Minsalud también dijo que ambos contaron con los elementos de protección para su trabajo diario. "Sin embargo estamos enfrentando un fenómeno que en el mundo cobra las vidas de muchas personas, entre ellos los trabajadores de la salud".



Además, indicó que el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos para proteger a los trabajadores de la salud a través de normas y reglamentaciones y direccionar recursos para la compra de elementos de protección. También anunció que se firmó un decreto para declarar el covid-19 como una enfermedad profesional para todos los trabajadores del área de la salud.



El Ministro dijo que estas acciones no quieren decir que no deban existir obligaciones por parte de hospitales y clínicas para proteger a sus empleados. "La obligación primaria de brindar elementos de protección personal depende de la institución prestadora de servicios de salud, nosotros como Gobierno estaremos apoyando", puntualizó.



El Colegio Médico de Bogotá expresó en un comunicado que expresaba su profundo pesar y solidaridad con la familia del médico y sus compañeros de trabajo. También pidió al presidente Iván Duque y al Ministerio de Salud "que se dote y garantice las condiciones adecuadas de bioseguridad para hacer frente a la pandemia. No podemos brindar una atención en salud segura para los pacientes y los trabajadores sin que el Estado haga efectivo los recursos".



Unidad de Salud