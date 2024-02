Salud: movimiento de Pacientes Colombia hace un 'plantón' por desacuerdo con la reforma

Pacientes Colombia, un movimiento que agrupa a 196 organizaciones de pacientes, realiza un Gran Plantón por el Derecho a la Vida, con el propósito de manifestar su desacuerdo con la reforma de la salud y la crisis actual que atraviesa el sistema.



El plantón comenzará hoy a las 10:00 a.m. frente al Ministerio de Salud en la Carrera 13 #32-76.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia aseguró que les inquieta el futuro de los colombianos. "Invitamos a toda la ciudadanía a manifestar su inconformidad no solo con la reforma a la salud, sino que solicitamos al Gobierno que no destruya el sistema. La salud es un derecho fundamental y está en juego la vida de miles de pacientes” dijo.



De igual forma, el movimiento busca expresar su preocupación frente al déficit financiero que atraviesa el sistema de, debido a la insuficiencia de los recursos, el cálculo erróneo de la UPC y la incertidumbre generada por el reajuste de los Presupuestos Máximos. A esto se suma la escasez de medicamentos, que afecta la continuidad de los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes.

¿Por qué está en crisis el sistema de salud?

Analistas han dicho que el sistema de salud cerró el 2023 en medio de la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años. Expertos del sector llegaron a esta conclusión luego de hacer varios llamados al Gobierno sobre el déficit financiero de toda la cadena de valor, estimado en 9,6 billones de pesos por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).



Datos recientes de los gremios de las EPS (Acemi y Gestarsalud), Asocajas y la Cámara de aseguramiento de la Andi revelan que habría pérdidas técnicas para la mayoría de las EPS, aumento de las deudas de la Nación con estas entidades y de estas con prestadores y proveedores, además de erosión de los patrimonios y de las reservas técnicas.



Analistas explican que el hueco financiero responde a factores internos del sector como un mal cálculo (insuficiencia) de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un incremento excesivo en la frecuencia de usos por parte de los ciudadanos y, en consecuencia, un desbordamiento por la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS), así como deudas atrasadas del Estado al sistema.

Facebook Twitter Linkedin

Dinero EPS Foto: iStock

A esto habría que sumarle otros factores externos como la presión tecnológica, la inflación, la volatilidad de la tasa de cambio, etc. Un asunto sobre el que las EPS han reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas para gestionar la siniestralidad.



Este escenario ha empezado a afectar a los pacientes y la provisión de medicamentos vitales para poblaciones con enfermedades huérfanas, de alto costo y degenerativas. También perjudica la prestación de servicios sociales como hospedaje, transporte no medicalizado, alimentos de uso especial y pañales, que dejan de entregarse a población vulnerable.



Para el exministro de salud y actual director de ‘Así Vamos en Salud’, Augusto Galán Sarmiento, la crisis financiera dinamiza otras problemáticas. “Existe una crisis de gobernabilidad del sistema que es muy grave porque estamos ante un Gobierno que se ha aislado de los diferentes actores de la salud, desconfía de ellos y ha emitido declaraciones que no son responsables y que generan incertidumbre y profunda preocupación en la población y en el sistema. La crisis financiera es importante, pero de ella se están derivando múltiples dificultades que están alterando la operación y la reputación del sistema de salud”, aseguró.



La situación, en donde los más afectados siempre son los usuarios, pondría de manifiesto la supuesta pertinencia de los planteamientos que el Gobierno ha suscitado en su reforma de la salud.



“El proyecto de reforma, con todas las limitaciones que tiene, ha sido fundamentalmente un distractor de la atención en lo fundamental y en lo más estructural, que es la operación actual del sistema de salud. Por cuenta de esa distracción, la operación del sistema de salud se ha deteriorado desde el financiamiento mismo”, le dijo Galán Sarmiento a EL TIEMPO.



Por su parte, ante el triunfo del articulado en Plenaria de la Cámara, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que continuarán con la búsqueda de un modelo que reconozca la salud como un derecho y no como un negocio. “Seguiremos trabajando por los derechos fundamentales de los colombianos”, dijo.



De acuerdo con el director de ‘Así Vamos en Salud’, para avanzar hacia ese propósito de la reforma se han apelado a múltiples acciones desde la radicación del proyecto, “cuya exposición de motivos era pobre y confusa, contenía artículos contradictorios y limitaciones gramaticales, ortográficas, así como de técnica jurídica”, aseguró.



Estos determinantes del articulado mantienen a la expectativa al sector, que esperan mayor participación durante los debates en Senado.

Otras noticias