Algunas personas sienten deseos de pellizcar, morder o abrazar a alguien con tanto cariño, que lo hacen demasiado fuerte. Pero hay que tener cuidado, porque usted puede ser víctima del fenómeno “cute agression” o agresión ante lo adorable.

Y esta situación no es para preocuparse, porque según los expertos esta agresividad lo que consigue es moderar la intensidad de la emoción que nos embarga.



Curiosamente, el mayor despliegue de estas muestras de amor explosivo se realiza en la intimidad de la pareja, cuando los juegos eróticos los pone a mil en un encuentro sexual. Quizá durante la jornada no se note, pero después de un buen rato nos encontramos un arañazo en la espalda, una mano marcada al respaldo o un chupetón rojo en el cuello.



Pues estos deseos tienen una explicación científica según el psicólogo español Nacho Roura especializado en neurociencias, quien señala que esta sería “la expresión doble de las emociones, pues estas se pueden expresar de maneras muy diversas, porque por ejemplo en ocasiones lloramos cuando estamos alegres o nos sentimos orgullosos, o reímos al sentir mucho miedo".



Según Roura, los estudios publicados en la Revista Psicological Science, señalan que “detrás de estas manifestaciones están los circuitos cerebrales implicados en la regulación emocional y en el procesamiento de las recompensas”. Por su puesto, algunas personas controlan mejor sus impulsos y otras no.



En el catre todo suele suceder y es cuando llega el día de sorprenderse ante una dulce mordida o un cariñoso golpe. Pero lo importante es tener claro que no se trata de una situación agresiva y que puede llegar a pasar en algún momento de la relación.



Por eso es preciso confirmar con la pareja que le gustan estas prácticas llenas de pasión, si realmente desea recibir esos pellizcos o apretones, muchos con una dosis de dolor incluida y de esta manera se respetan las reglas del juego y se disfruta de una buena encamada sin reclamos ni quejidos.



Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO