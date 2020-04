Morbo del encierro / Sexo con Esther

No es tiempo para risas, dobles sentidos y menos para poner el sexo en espacios sumergidos en el mal gusto. Me refiero a la desproporcionada cantidad de imágenes, memes y videos que circulan en las redes, en esta época de confinamiento que pretende, equivocadamente, exprimir sonrisas o simplemente pasar el tiempo.

Ninguna razón justifica este tipo de desbordes, así sean motivados por el tedio y la desocupación, condicionados por el encierro obligatorio. Aclaro que no cuestiono, para nada, las visitas a páginas porno, la interacción por cámara web o, incluso, el intercambio personal de videos o conversaciones eróticas, en razón a que estas pueden ser alternativas, así lo he dicho, para mantener la sexualidad activa, bajo el contexto de la autonomía personal. Frente a esto, no hay nada que discutir.



El llamado de atención va contra la reprobable acción de invadir el chat o el Twitter con degradantes contenidos sexuales, que van desde la mera insinuación hasta la muestra explícita, en un contexto muchas veces marcado por la tolerancia y el silencio de muchos receptores, lo que puede ser interpretado por sus autores como un acierto de su burda jocosidad.



Insisto, el sexo es una función tan orgánica como comer o respirar, y en ese terreno es que debe manejarse, con naturalidad, a tal punto que su dimensión emocional, social y cultural depende de cada individuo.



Sin embargo, por autónoma que sea, debe estar regida por el respeto y alejada del morbo y la insensatez, condiciones que llevan desafortunadamente a las distorsiones que ubican las tareas sobre la cama en el cajón de lo vergonzante.

No se trata de mojigaterías, la idea es darle al sexo y aledaños la altura y el gusto debidos, más en tiempos en los que deslizarse bajo las sábanas es una de las mejores alternativas, en esta cuarentena.



¡Hasta luego!



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO