El 29 de enero de este año, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) autorizó el uso de emergencia del Molnupiravir para tratar el covid-19 bajo ciertas condiciones. El medicamento se comercializará a partir de este 11 de marzo en Colombia.



Carmela Oranges, directora médica de MSD Colombia habló con EL TIEMPO, hace unas semanas y explicó que el medicamento está indicado para "pacientes adultos, mayores de 18 años, con covid positivo, que no estén vacunados y que tengan riesgo de complicaciones o muerte, como son pacientes con obesidad, enfermedad cardiovascular, cáncer, entre otras patologías especificadas por el Invima".



La razón por la que la píldora de Merck no puede suministrarse a personas vacunadas en Colombia, son los pocos datos de estudios que pueden corroborar el beneficio del medicamento en este segmento de la población. Esto es así porque para realizar los estudios sobre el fármaco no participaron sujetos previamente inmunizados.



Al respecto, Orange manifestó que "se respetan las decisiones de las autoridades regulatorias. Las autoridades regulatorias de cada país son las que deciden en qué términos se administra el medicamento o se aprueba el uso del medicamento; por lo tanto, en el caso de Colombia, somos respetuosos con la decisión del Invima de aplicarlo solo en personas no vacunadas".



En los estudios fase III que se publicaron el año pasado, el diseño del estudio se realizó en personas no vacunadas porque se quería evitar un sesgo en los resultados.



"Si tienes una persona que está vacunada o le dio covid-19, va a tener un indicador positivo y, por lo tanto, no se podría definir si el medicamento es beneficioso o no. Por esta razón, se hizo el estudio en población no vacunada. No hay ningún estudio en pacientes vacunados en donde se pueda dar una respuesta de cuánto sería la protección que se agregaría a las personas vacunadas", mencionó.



Por otro lado, este medicamento no puede ser suministrado a las mujeres en estado de embarazo.



Según la empresa farmacéutica MSD, el medicamento si bien estará disponible en todo el país, inicialmente se conseguirá en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Montería, Pereira y Cartagena.



Aunque no se conoce el valor en el mercado, este viernes comenzará la venta pública sólo con fórmula médica en las principales farmacias de cadena del país.

